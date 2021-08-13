Черноморское побережье Турции тонет из-за дождей

Сейчас власти стараются максимально помочь жителям Фото: REUTERS

После пожаров на юге Турцию накрыли наводнения на севере. Из-за проливных дождей серьезно пострадали черноморские провинции Бартын, Синоп, Карабюк и Кастамону, в них стихия унесла жизни 27 человек. Чтобы не допустить массовых трагедий из-за оползня власти были вынуждены эвакуировать около двух тысяч человек, но даже это было сделать непросто, ведь во многих местах путь преградили обрушившиеся мосты и линии электропередач, не говоря уже о размытых дорогах.

- 15 человек погибли в городе Кастамону, где из-за подтопление рухнуло здание, - сообщает турецкое МЧС. - В трех наиболее пострадавших от большой воды провинциях работают 5 тысяч спасателей.

После пожаров на юге Турцию накрыли наводнения на севере Фото: REUTERS

Некоторых турков потоки воды буквально загнали на крыши домов, где они были вынуждены с грустью наблюдать, как мутная жижа уносит прочь их автомобили, припаркованные на улице. А те, у кого дома были не рассчитаны на такое буйство природы, вообще лишились жилища, снесенного селевыми потоками.

Сейчас власти стараются максимально помочь жителям, ведь многие из них сидят без света и других коммунальных благ. В зоне бедствия работают спасатели и инженерная техника. Помогают и военные.

Это катастрофа, которой мы не видели последние 50, а то и 100 лет, - красноречиво говорят в министерстве Сельского хозяйства Турции. - В некоторых районах зафиксированы рекордные за все время наблюдений дожди.

Из-за проливных дождей серьезно пострадали черноморские провинции Бартын, Синоп, Карабюк и Кастамону Фото: REUTERS

Причем Турция не единственная страна, где природа решила показать характер. Даже в африканском Нигере, славящемся своими пустынями, люди страдают от наводнений. С начала недели там погибло более 50 человек, и оказались разрушены 6 тысяч домов.

На другом конце света в Китае вода также несет страдание и боль. В провинции Хубэй, где уровень воды в городе Люлинь поднялся на 5 метров, от разгула стихии уже скончался 21 человек.

В зоне бедствия работают спасатели Фото: REUTERS

А в Японии не стали ждать конца света и уже в приказном порядке уведомили около 3 миллионов человек о необходимости эвакуации. Там тоже на юго-западе страны идут ливни, из-за чего серьезно повысилась угроза оползня. Кроме того, некоторые СМИ сообщают о том, что в районе архипелага Огасавара стал извергаться подводный вулкан.