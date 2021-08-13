«Исторический детектив»: Николай Валуев откроет тайны истории «МИРу»

Новая программа с Николаем Валуевым будет выходить в 8:25 каждую субботу на телеканале «МИР»

«Исторический детектив» – абсолютно новый формат для телеканала «МИР», особенный во всех отношениях. Кажется, что совместить детективный формат, «Джоконду» и экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе невозможно, но этот проект доказывает обратное. «Исторический детектив» не только раскроет тайны истории, но и развенчает многие мифы. И первый из них о спортсменах: если вы думаете, что интересы боксеров ограничиваются рингом, то вы просто не знакомы с ведущим нового проекта «МИРа».

Чтобы разгадать величайшие загадки истории, «МИР» пригласил особого эксперта – Николая Валуева. Многогранные таланты и широкий круг интересов Николая давно известны публике: спорт, роли в кино и сериалах, работа на телевидении и радио. Валуев не раз появлялся в качестве ведущего телевизионных программ, однако в «Историческом детективе» зрители узнают знаменитого боксера с новой стороны. Несмотря на сложившийся образ сурового спортсмена, в жизни Николай очень добрый, разносторонний и эрудированный человек. Широкий кругозор, знания истории и интерес к искусству делают его идеальным детективом для нового проекта «МИРа».

Николай Валуев о своем участии в съемках «Исторического детектива»: «Давно знакомые мне ощущения. Радует то, что текст хорошо ложится. Судя по всему, приятно и мне, и съемочной группе. «…» В общем, интересно начитывать истории, которые я всегда любил. Это история нашей страны, ну, и мира, конечно».

В каждом выпуске харизматичный и брутальный ведущий будет раскрывать тайны самых загадочных преступлений прошлого и развеивать знаменитые мифы. Первый выпуск «Похищение Джоконды» расскажет о загадочной краже полотна Леонардо да Винчи, которое сделало его самым знаменитым произведением искусства в мире.

В главной премьере сезона на телеканале «МИР» зрители вместе с Николаем Валуевым разгадают увлекательные загадки истории. «Кто убил Рудольфо Валентино», «Казнь валютных королей», «В тюрьму за карате», «Куда исчезло золото партии» – это лишь некоторые темы расследований «Исторического детектива». Какие еще секреты хранит мировая история? – узнаем в августе на телеканале «МИР».

Новая программа с Николаем Валуевым будет выходить в 8:25 каждую субботу на телеканале «МИР». Первой детективной историей станет «Похищение Джоконды» – ее зрители увидят 21 августа.