Лучшие российские врачи помогут с лечением детям из регионов

Лучшие столичные и федеральные медики бесплатно проведут прием детей

Попасть к высококвалифицированному врачу с большим опытом всегда непросто, а после начала пандемии COVID-19 эта задача стала еще сложнее. Чтобы помочь больным детям из разных уголков России, ежегодно в нашей стране проводится акция «Волна здоровья». В этом году она станет юбилейной, 15-й по счету.

Специалисты ведущих медицинских центров на теплоходе «Северная сказка» отправятся по рекам Волга и Кама с остановками в девяти городах (подробности см. ниже). Лучшие столичные и федеральные медики бесплатно проведут прием детей с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Помогут определиться с лечением в сложных случаях, с которыми затрудняются местные доктора, при необходимости - посодействуют с направлением в федеральные клиники (не забудьте захватить с собой все результаты предыдущих обследований!).

Специалисты ведущих медицинских центров на теплоходе «Северная сказка» отправятся по рекам Волга и Кама с остановками в девяти городах

Также в рамках акции любой желающий сможет пройти обучение важным навыкам первой помощи. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России расскажут и покажут, как проводить сердечно-легочную реанимацию, и как спасать людей, у которых застряло инородное тело в дыхательных путях.

Кроме того, в городах – участниках «Волны здоровья» будут организованы мобильные площадки службы профилактики. В таких пунктах можно будет бесплатно пройти комплекс исследований для проверки состояния организма. А еще все желающие смогут поучаствовать в оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни» (пешеходный маршрут). Именно столько – чуть больше 7 км в день врачи советуют проходить, чтобы сохранять хорошее самочувствие и предупреждать развитие многих заболеваний.

Также в рамках акции любой желающий сможет пройти обучение важным навыкам первой помощи

БУДЬ В КУРСЕ

Где и когда: с 5 по 13 сентября 2021 г. В ходе акции теплоход «Северная сказка» пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров по маршруту: Казань (Республика Татарстан), Елабуга (Республика Татарстан), Сарапул (Удмуртская Республика), Пермь (Пермский край), Чайковский (Пермский край), Чистополь (Республика Татарстан), Ульяновск (Ульяновская область), Чебоксары (Чувашская Республика), Нижний Новгород (Нижегородская область).

В сентябре состоится «Волна здоровья», которая позволит выявить детей со сложными заболеваниями на маршруте прохождения акции

Кто приедет: в обследовании детей примут участие ведущие специалисты таких федеральных медицинских центров: НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова», ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, НМИЦ эндокринологии, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

Кто организатор акции: благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов. «Комсомольская правда» выступает медиапартнером «Волны здоровья».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В сентябре состоится «Волна здоровья», которая позволит выявить детей со сложными заболеваниями на маршруте прохождения акции. Помимо сердечно-сосудистых хирургов и кардиологов участвуют еще окулисты, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, стоматологи, травматологи и другие специалисты. Поэтому люди получат возможность не только узнать второе мнение в отношении своего заболевания, но и смогут попасть на лечение в федеральные центры, что очень важно.

Сопредседатель оргкомитета акции, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист - сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.