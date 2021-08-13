Опрос: КПРФ на будущих выборах готовы поддержать 11% избирателей, а партия власти сохраняет лидерство

Сограждан спрашивали, как бы они проголосовали, если бы выборы в Государственную думу прошли в ближайшее воскресенье Фото: Иван МАКЕЕВ

6-8 августа по заказу Фонда общественного мнения (ФОМ) в 207 населенных пунктах в 73 субъектах Российской Федерации был проведен социологический опрос среди трех тысяч респондентов.

Сограждан спрашивали, как бы они проголосовали, если бы выборы в Государственную думу прошли в ближайшее воскресенье. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.

При том, что 29% опрошенных были готовы отдать голоса за "Единую Россию", обращает внимание на себя тот факт, что стабильно вторую позицию в симпатиях избирателей занимает КПРФ - 11% респондентов поддержали бы сейчас коммунистов. У либерал-демократов и эсеров соответственно 9 и 6% симпатизантов.

Ну а сколько же голосов могли бы набрать малые партии, пройди думские выборы 15 августа, а не 19 сентября? Суммарно - 8%.

Среди "новичков" выделяется партия "Новые люди" - 2% опрошенных выбрали бы именно ее. Поседевшие в партийных сражениях опытные бойцы из "Яблока", "Родины", "Коммунистов России", а также активно заявляющей о себе "Зеленой альтернативы" пока могут рассчитывать не более, чем на 1% голосов каждая.

Остальным семи партиям (всего на выборы в Госдуму идут 15 партий) не достается и одного процента.

Впрочем, поскольку пятая часть опрошенных, ( а точнее 21%), еще не определились в своих симпатиях, то часть их может достаться и тем, кто пустился в погоню с четверкой парламентских "ветеранов". Ну и кто-то из 14% тех, кто не желает сегодня идти голосовать, послезавтра может и передумать.

Значат ли такие результаты опросов, что вектор внимания избирателей понемногу смещается от давно известных партий с хорошо знакомыми лидерами в сторону тех, кто стремится оживить и обновить политический пейзаж? Эксперты дают на этот вопрос положительный ответ.

При этом, например, заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при правительстве России Роман Парма отмечает, что в целом электорат парламентских партий достаточно стабилен, что показывают июльские и августовский соцпоросы, проведенные по заказу ФОМа.

С ним отчасти готов поспорить профессор, доктор педагогических наук Михаил Полянский, который обращает внимание на то, что у ЕР все-таки наблюдается пусть небольшой, но рост. Политолог полагает, что единороссы достаточно умело работают с социальной повесткой. А вопросы контроля цен, газификации, санитарной безопасности касаются если не всех, то очень многих.