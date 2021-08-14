Реставратор британского королевского двора распродает принадлежащую ему коллекцию

Самым ценным лотом торгов станет фортепиано, принадлежавшее британской королеве Елизавете II Фото: REUTERS

Американец Дэвид Уинстон является официальным реставратором правящей британской династии.

71-летний калифорниец на протяжении всей своей жизни занимается любимым делом – ремонтирует фортепиано, настраивает звук роялей и коллекционирует музыкальные инструменты.

В его коллекции - более редких 30 музыкальных инструментов, каждый из которых является произведением искусства, сообщает Le Point.

Достигнув почтенного возраста, Уинстон решил выставить свое собрание на аукцион. Самым ценным лотом торгов станет фортепиано, принадлежавшее британской королеве Елизавете II. Его начальная цена составит €70 000.

Еще один артефакт - рояль, принадлежавший великому Шопену.

Не меньший спрос должно вызвать пианино, на котором сам Бетховен исполнил свою «Лунную сонату».

В коллекции Уинстона есть и современные экземпляры. Например, рояль с блестящей серебристой алюминиевой рамой, под звуки которого в 1970-ых годах пела Барбра Стрейзанд.

По словам реставратора, потенциальными покупателями его коллекции могут быть как опытные собиратели, ищущие редкие инструменты, так и любители, «просто ищущие что-то действительно необычное и редкое, что полностью преобразит их музыкальное восприятие».