Врач рассказала о новой забаве россиян на курортах, которая приводит к раку

Неподготовленным отпускникам, только-только прибывшим к южному солнышку, в первое время лучше не задерживаться даже по утрам дольше получаса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Солнечные татуировки – новый модный пляжный тренд. С помощью загара и специального трафарета отпускники «рисуют» татушки, которые выгодно выделяются на загорелой коже. Это и память об отпуске, и красота. Но, чтобы эффект был лучше, многие проводят под солнцем слишком много времени, да еще и в самые жаркие часы.

- Именно этим такой вид украшения своего тела очень вреден, - считает Мария Истомина, дерматолог, трихолог и миколог клиники «СМ-Косметология». - Ведь для того, чтобы добиться хорошего, четкого рисунка и ровного оттенка кожи, нужен интенсивный загар, который требует нахождения под солнцем в течение длительного времени. А солнечное излучение в самый пик жары очень опасно для нашей кожи, в том числе и потому, что в последнее время истончается озоновый слой, а ультрафиолетовое излучение становится очень агрессивным. Если длительно лежать под солнцем в жару, то УФ-излучение может вызвать самое опасное заболевание кожи – меланому, т.е. рак кожи, поэтому данный вид «татуировок» очень опасен. Нельзя находиться под солнцем в активные жаркие часы. Что уж говорить, что для детей подобные украшения тем более исключены.

Мария Истомина, дерматолог, трихолог и миколог клиники «СМ-Косметология» Фото: Личный Архив

Помните, что нам, бледнокожим северянам, хватит буквально десять минут на солнцепеке, чтобы обгореть. А каждый солнечный ожог повышает риск меланомы в разы - это, увы, уже научно доказанный факт.

И это не говоря о том, что находят на жаре, легко можно схлопотать солнечный (или тепловой) удар. А это значит слабость, тошнота, высокая температура как минимум на два-три дня. Так что в погоне за красотой можно запросто испортить себе отпуск.

ВАЖНО

Самый безопасный загар - до 12 часов дня (а лучше - до 11 утра) и после 16 часов вечера. Полуденное солнце - самое яростное и от него не убережешься даже под пляжным зонтиком. Неподготовленным отпускникам, только-только прибывшим к южному солнышку, в первое время лучше не задерживаться даже по утрам дольше получаса. Максимум - час под зонтиком. И не забывайте принцип колобка: поворачивайте солнышку разные бока через каждые 5-10 минут.

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