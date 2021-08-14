Геннадий Онищенко: В этом году появится четыре ранее не циркулировавших штамма гриппа

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, доброе утро! Вас с Медовым Спасом и с началом Успенского поста.

- Да, есть такое. Самое главное: сегодня праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня. В греческом часослове 1897 года происхождение этого праздника объясняют тем, что в конце лета в связи с появлением большого количества овощей, фруктов начинали распространяться в человеческой популяции инфекционные болезни. Так появилась традиция износить крест на дороги и улицы, чтобы освятить места и профилактировать эпидемии. Так что, по существу, день эпидемилога сегодня. И, да, в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа - Дня Успенья Пресвятой Богородицы .

- Но мы-то сейчас проводим профилактику болезней не по-старинке, а новыми способами. Не только постом и крестным ходом.

- Разумеется! В этот день напоминаем нашим гражданам и о том, что надо соблюдать требования элементарной гигиены и, учитывая конец лета, грядущее наступление более прохладного периода с сезонными болезнями, позаботиться о профилактике этих заболеваний – вакцинации. И прежде всего нужно привиться от «короны» и, конечно, обязательно - от гриппа, который в этом году будет иметь четыре ранее не циркулировавшие штаммы. Вакцина у нас есть. Она наготовлена. И надо нам привить от гриппа не менее 60% населения – это где-то 70-80 миллионов.

- А от коронавируса успеем к осени привить необходимое количество людей?

- Все зависит от сознательности и активности граждан. Так что перед взрослым населением, экономически активной частью нашего общества, стоит сложная задача. Но выполнить ее нужно: привиться и от гриппа, и от ковида. Не расслабляться!

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