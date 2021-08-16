Банк Хоум Кредит начислит 10% кэшбэка вакцинированным клиентам

Банк Хоум Кредит вновь поощряет клиентов, сделавших прививку от COVID-19.

Банк Хоум Кредит вновь поощряет клиентов, сделавших прививку от COVID-19. Для них банк запускает новую акцию: за все покупки, сделанные по кредитным картам до 30 сентября, будет начислен кэшбэк в размере 10%.

Присоединиться к акции очень просто: с 16 августа до 30 сентября нужно оформить карту «Кредитная Польза» либо «120 дней без %». Затем оплатить этой картой покупки на общую сумму от тысячи рублей. И предоставить копию справки о вакцинации: это можно сделать как в любом офисе банка, так и онлайн, через Хоум-чат или мобильное приложение. Дата вакцинации при этом значения не имеет: подойдут даже сертификаты о прививках, сделанных несколько месяцев назад. Количество прививок тоже не важно - для участия в акции хватит документа о первом этапе вакцинации.

По словам председателя правления Банка Хоум Кредит Дмитрия Пешнева-Подольского, главная цель новой акции - продолжить поддержку сознательных клиентов, привившихся от коронавируса и тем самым внёсших свой вклад в борьбу с пандемией.

– Мы запустили уже третью по счету акцию в поддержку вакцинированных. Все ее участники получат бонус, который смогут потратить на любые покупки. Но самое главное преимущество, которое получат привитые – это здоровье и безопасность, - подчеркнул Дмитрий Пешнев-Подольский.