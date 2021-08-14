Известная актриса рассказала о беременности от женатого Ярослава Бойко

Отцом младшего сына Евгении Добровольской является Ярослав Бойко, с которым артистка тайно встречалась несколько лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгения Добровольская родила своих четверых детей от разных мужчин. Первенец Степан появился на свет в 1986 году. Его отцом стал актер Вячеслав Баранов. Но этот союз актрисы не просуществовал долго. Через пару лет она вышла замуж за Михаила Ефремова, от которого родила сына Николая. Впрочем, и этот брак обернулся разводом. Отцом младшего сына является Ярослав Бойко, с которым артистка тайно встречалась несколько лет. Долгожданная дочь Анастасия появилась на свет уже в третьем браке Добровольской с кинооператором Дмитрием Мананниковым.

Евгения Добровольская долгое время не хотела говорить об отце сына Яна, но в конечном итоге правда вылезла наружу. Выяснилось, что у актрисы был роман с женатым Ярославом Бойко. Вместе они играли в картине "Подозрение". "Всегда хотела иметь много детей. Все мои дети - желанные", - отмечала актриса.

Добровольская гордится наследниками, считая, что их ожидает большое будущее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После рождения третьего сына Евгения была счастлива. "Я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает. Мои родители узнали о том, что скоро у них появится новый внук, из прессы. Беременной я вышла на сцену получать «Нику» и, конечно, оказалась во всех газетах. Это было для них шоком. А мне просто не хотелось расстраивать родных. Я решила, что потом, когда они уже смогут взять внука на руки, поймут меня правильно", - цитирует артистку "Коллекция Караван историй".

К слову, все трое ее старших детей выросли без пап рядом. Только у дочки Насти иная история. "Разводы, безусловно, являются травмой для детей. В идеальной картинке - мама, папа, брак один и на всю жизнь, общие дети", - вздыхает звезда.

Добровольская гордится наследниками, считая, что их ожидает большое будущее. Говоря о Бойко, она отмечает: "Они с Яном познакомились сами, но я рада, так и должно быть, все хорошо".