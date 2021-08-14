Полезный зеленый чай – выбираем лучший

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– Какие регионы РФ считаются рекордсменами по сбору зеленого чая?

– Единственное место в России, где выращивают чай, – Краснодарский край. Здесь, на побережье Черного моря от Адлера до Туапсе, в зоне влажного субтропического климата с мягкой и теплой зимой в 1949 году были основаны специализированные чайные совхозы, построены Дагомысская и Адлерская чайные фабрики.

– Как происходит контроль качества выращивания зеленого чая на территории РФ? Как часто проходят проверки органами Роспотребнадзора? Как часто выявляются нарушения и какие?

– Плановые проверки Роспотребнадзора в отношении производителей чая проводятся в соответствии с риск-ориентированностью объекта не чаще 1 раза в 2 года, внеплановые – при поступлении жалоб потребителей.

Наиболее частым является нарушение, связанное с маркировкой ароматизированных видов чая, когда входящий в состав чая ароматизатор не указывается в составе продукта или производитель не дает в названии продукции информации об ароматизаторе (нет надписи «Со вкусом»), не указывается страна происхождения сырья.

– На что обращать внимание при покупке зеленого чая листового / в пакетиках?

– Зеленый чай может быть любой формы: прессованный, связанный, спиральный, плоский и др. Обратите внимание на цвет листьев – они должны быть естественно-зеленые, без бурых и темных пятен. Если в чае просматривается большое количество мусора (более 10 %), покупать такой чай не стоит, он залежался. Отдавать предпочтение стоит крупнолистовым сортам, листочки должны быть целыми, не ломаными, без большого количества черенков. Слабо скрученные листики чая дают мягкий, нежный и ароматный напиток. Сильно скрученные листья позволяют получить крепкий чай.

При внешнем осмотре можно определить влажность сырья. Несколько чаинок стоит растереть между пальцами. Если они легко ломаются, значит, чай пересушен. Если превращаются в пыль – чай старый, у него уже истек срок годности или были нарушены условия хранения. При хранении в месте с высокой влажностью чай покроется плесенью и будет опасен для здоровья. При надавливании пальцами на чай слишком влажное сырье спрессуется. Срок хранения чая составляет два года.

– От покупки какого чая лучше отказаться и почему?

– Стоит отказаться от покупки подмоченных и вскрытых пачек чая. Также не стоит покупать чай, если на пачке отсутствует информация, позволяющая идентифицировать производителя. Если при покупке развесного чая чувствуется сильный запах фруктов или сена, это говорит о некачественном сырье.

– Как покупателю самостоятельно проверить качество чая?

– Проверить качество зеленого чая можно в домашних условиях. Залейте листья горячей водой и через три минуты оцените результат. Напиток должен слегка пениться, обладать приятным ароматом, быть прозрачным. Цвет – от светло-зеленого до темного с желтым оттенком. Зеленый чай отличается приятным сладковатым вкусом. Пить его можно без подсластителя. Если чай некачественный – в него захочется добавить сахар. Стоит понимать, что стоимость настоящего качественного чая не может быть низкой.

– Что делать, если вы купили чай, а он пахнет плесенью? Или товар ненадлежащего качества по другим параметрам? Куда обращаться и как действовать?

– Если вы купили некачественный товар, необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф. И. О. лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества. В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, следует обратиться в соответствующее управление Роспотребнадзора в вашем субъекте по местонахождению продавца в письменном виде.

Источник: здоровое – питание.рф