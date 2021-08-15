Лиза Арзамасова с сыном из роддома едет в эко-жилье: Илья Авербух обустроил дом за 20 миллионов

Авербух и Арзамасова привезут сына в загородный дом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

26-летняя Елизавета Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Муж актрисы и счастливый отец малыша – продюсер ледовых шоу, хореограф, бизнесмен 47-летний Илья Авербух. У Ильи это второй ребенок, он воспитывает сына от брака с Ириной Лобачевой – 17-летнего Мартина Авербуха. Пока Арзамасова и Авербух скрывают пол ребенка. Но близкие и друзья пары поздравляют супругов с рождением сына. Уже осенью Арзамасова вернется на театральную сцену. Помогать ей будут бабушки малыша. А из роддома молодая мама с малышом отправится в загородный дом. В прошлом году Авербух отремонтировал жилье, а теперь там появилась детская. У Ильи Авербуха есть квартира в элитном ЖК в Москве, но для малыша все готово в загородном доме.

Участок с деревянным домом на берегу Истринского водохранилища Илья Авербух купил задолго до начала романа со второй женой. А в прошлом году Авербух устроил здесь большую переделку. Дом находится в тридцати минутах (без пробок) езды от Москвы. Рядом лес, водохранилище, церковь – красивых пейзажей хватает. На участке два дома: основной и гостевой – во время стройки идея расширить баню трансформировалась. Так появился гостевой дом с хамамом.

Участок Ильи Авербуха на Истре — много зелени, рядом лес. Слева — гостевой дом, справа — основной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Основной дом из бруса в прошлом году разобрали и продали за три миллиона рублей новым хозяевам. На его месте появился дом большей площади – более 200 кв м. Дом – деревянный, в отделке использованы экологически чистые материалы. Фишка – камин в гостиной, где собираются друзья семьи. В доме на втором этаже спальни супругов, Мартина и теперь еще детская комната.

Участок большой, рядом много зелени, тишина – идеальное место для прогулок с младенцем. А вот старший сын Авербуха, скорее всего, будет проводить немало времени в городской квартире отца – Мартин поступил в институт, и первокурснику в будни удобнее жить в городе. Елизавета Арзамасова подчеркивала, что жизнь за городом – идеальна в декрете. А теперь Лиза убедится, что местный лесной воздух для Авербуха-младшего – лучшее средство для сна.

Участки с домами в поселках по соседству с Авербухом сейчас стоят недешево — риэлторы называют цены от 20 до 24 млн. руб.