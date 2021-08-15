Отекший Александр Балуев стал неузнаваем после перенесенного коронавируса

62-летний Александр Балуев появился на семейном празднике Глеба Матвейчука. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что звезда сериалов "Спецназ" и "Угрюм-река" Александр Балуев попал в Коммунарку с Covid-19, стало известно около месяца назад. И хотя помощники артиста настаивали, что он всего лишь "на всякий случай решил проверить здоровье", в больнице знаменитый пациент провел несколько дней под пристальным наблюдением врачей. И даже после выписки, как сообщают источники, Балуева мучал постковидный синдром: артист осел дома, стараясь победить последствия болезни.

Только на днях Александр Балуев решил прервать свое добровольное заточение и впервые за несколько недель появился на публике: 62-летний актер отметился на праздновании дня рождения сына Глеба Матвейчука. Малышу Саше исполнился год, в честь чего семья пригласила самых близких друзей. Сам Балуев соцсети не ведет, но его фото с именинником появилось в Инстаграме мамы мальчика Елены Глазковой.

Однако, не все поклонники узнали в растрепанном и отекшем госте всегда подтянутого и брутального Александра Николаевича. "Это Балуев? Что-то совсем сдал", "Постарел, больно видеть его таким", "Коронавирус очень опасен - берегите себя, Александр Николаевич!", - отреагировали пользователи соцсетей.

Между тем, в последнее время Александр Балуев не раз оказывался в больнице. Артист никогда не устраивал шумихи из своих проблем со здоровьем, стараясь сохранить в тайне обращение к медикам. Однако, два года назад репортеры все-таки узнали, что знаменитости провели сложную операцию. С чем это было связано, Балуев до сих пор так и не раскрыл. Интервью он почти не дает, на светских мероприятиях не появляется, а вот снимается по-прежнему активно: в этом году у звезды сразу три премьеры - на экраны должны выйти сериалы "Собор", "Елизавета" и "Дама с собачкой".

К слову, на семейном празднике Глеба Матвейчука актер появился не просто так: мама Матвейчука Ольга Шалимовна является помощником Балуева. Они сблизились в начале 2000-х, а после развода Александра Николаевича ходили слухи, что пару связывают не только рабочие отношения. Ольга Матвейчук в курсе всех проектов артиста, следит за приемом лекарств и всячески оберегает его от внимания прессы.