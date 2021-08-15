"Советский шик" против тюнинга: Бабкина, Долина, Ротару и другие звезды за 60, которые расцвели с годами

Слева направо: Надежда Бабкина, Лариса Долина, София Ротару. Фото: instagram.com/ngbabkina_forever/; instagram.com/larisa_dolina_; instagram.com/sofia_rotaru_vremya_moe/. Фото: Инстаграм

Расхожую фразу о том, что женщина как хорошее вино, с годами становится только лучше, все же придумали не ради красного словца. Но дамам, которые в 60 выглядят моложе, чем в 30, вовсе не обязательно быть ведьмами: сегодня им в помощь пластические хирурги, косметологи, нутрициологи, антиэйдж-медицина, фильтры, в конце концов... А еще - старые фото с боевым раскрасом и начесом, популярными 30-40 лет назад. Как все это может повернуть время вспять, "Комсомолка" посмотрела на примере советских звезд, которые сегодня стали еще красивее и популярнее.

Алла Пугачева в молодости и сейчас. Фото: instagram.com/alla_orfei/, личный архив. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева, 72 года

Сложно поверить, но на карточке слева будущая Примадонна, здесь ей 25 лет. Щербинка между зубами, брови-ниточки, хрупкие плечики - в таком виде Алла пришла на пробы в фильм "Центровой из поднебесья". Тогда, в середине семидесятых, начинающая певица еще металась между эстрадой и кинематографом и очень хотела попробовать себя в роли актрисы. Но режиссер ей все-таки отказал: мол, слишком уж взрослой и опытной выглядела Пугачева в кадре, а нужна была юная девочка. Зато сейчас Алла Борисовна не чета бабушкам-ровесницам.

София Ротару в молодости и сейчас. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

София Ротару, 74 года

Это сейчас кажется, что "хуторянка" никогда не менялась, но на самом деле в начале карьеры молоденькая Соня долго искала свой стиль: сначала носила народные костюмы и пышную короткую стрижку, потом, как и все, зачесывала шевелюру назад и щедро красилась голубыми тенями... Все эти манипуляции прибавляли ей десяток лет, но даже столь "тяжелый люкс" не смог скрыть природную красоту Ротару: советские мужчины сходили по ней с ума. Вот и замуж София вышла за поклонника: будущий муж увидел ее фото в газете и решил во что бы то ни стало разыскать артистку.

Лариса Долина в молодости и сейчас. Фото: стоп-кадр YouTube. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Долина, 65 лет

Готовы ручаться, это самый неожиданный образ звезды для большинства меломанов. На фото справа Долиной всего 19, и она поет армянскую народную песню "Назан яр". Далеко не все знают (привет Вале Карнавал!), что в начале 1970-х будущая королева джаза работала в оркестре Константина Орбеляна в Ереване. В номере, который сохранился на видео до наших дней, юная Лариса не только поет, но и пляшет. А вот сейчас певицу сложно расшевелить: она хоть и похудела, но за годы на сцене укоренилась в мнении, что не умеет танцевать.

Надежда Бабкина в молодости и сейчас. Фото: instagram.com/ngbabkina/. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надежда Бабкина, 71 год

По молодости лет казачка Надя была не только лихой, но и крупной: вон как легко поднимает миниатюрного Олега Газманова! Этому фото около 30 лет, и с тех пор дружба звезд не потускнела, разве что теперь впору есаулу носить Бабкину на руках. За последние три года она сбросила три десятка килограммов благодаря интервальному голоданию и перенесенному коронавирусу. Ну а над всем остальным поработали пластические хирурги и стилисты "Модного приговора", который Надежда Георгиевна ведет уже более 10 лет.

Надежда Кадышева в молодости и сейчас. Фото: instagram.com/nadezhda_kadysheva_fan/. Фото: Инстаграм

Надежда Кадышева, 62 года

Солистка "Золотого кольца", которую невозможно представить без фирменных белокурых локонов, на самом деле брюнетка от природы. Свою карьеру Кадышева начинала с прямыми темными волосами и в скромных народных платьях, но в конце "нулевых" радикально сменила имидж. Кроме того, за годы на сцене певица прилично "сдулась": от былых 95 кило не осталось и следа. К пластике до последнего момента звезда не прибегала, но на изоляции, судя по всему, решилась на тотальное омоложение.