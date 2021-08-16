Парень Кремень, домогаются одни старики, Лукашенко и термины, антифашистский защитный вал, Грета на горячем коне, активист Яшин и мытарь Закхей

Грета Тунберг снялась для журнала Vogue Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идеологическая работа на ниве украинизации наглядно доказывает правоту русского богатыря (или гарного козака, может быть, его уже в таковые записали) М. В. Ломоносова, установившего, что если в одном месте убудет, то в другом столько же прибудет. При П. А. Порошенко горячо работал на ниве национальной памяти старшой памятник В. М. Вятрович, но с приходом В. А. Зеленского, Вятровичу припомнили лукулловы банкеты в память голодомора и освободили от должности. "Вдались они в патриотизм и принялись за казнокрадство" – это духовная скрепа, замечательно роднящая наши братские народы.

В. М. Вятрович Фото: Кадр видео

С разжалованием В. М. Вятровича национальная память как-то приувяла, но по закону сохранения новую борьбу развернул новоназначенный уполномоченный по защите украинского языка Т. Д. Кремень указав, что отсутствие дубляжа на украинском языке фильмов и сериалов на украинских телеканалах несет угрозу национальной безопасности Украины, а затем предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона. Уже поручено назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта. Недотыке Вятровичу остается только горько завидовать мощи шпрехенфюрера.

В смысле неистового размножения чиновников "наши народы — одного кремня искры".

Хорошо еще, что Кремня не назначили по совместительству уполномоченным по борьбе с грязными домогательствами. Хотя даже без Кремня развратникам на Украине приходится солоно. Артиста В. Д. Талашко, игравшего в картине "В бой идут одни "старики" ст. лейтенанта Серегу Скворцова, обвинили в том, что он неистово домогается студенток и абитуриенток. Не помог ни почтенный возраст – артисту уже 75 лет, ни то, что он давно уже проявляет крайнюю свидомость. Очевидно, тут рассудили: за борьбу с москалями честь тебе и слава, а за разврат ответишь по всей строгости.

Актер В. Д. Талашко Фото: кадр из фильма.

А. Г. Лукашенко тем временем борется против негодных слов и выражений, но делает это игриво и весело. На совещании, посвященном проблемам производства вакцин президент Беларуси отметил обилие научных терминов в докладе д. м. н. Косинца: "Ты слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить". Тогда как на "истфаке и экфаке" Лукашенко не получил необходимых знаний, чтобы поддержать беседу с медиками на высоком уровне.

Незнание профессиональных терминов – не беда. Во время аудиенции у императрицы Екатерины II победитель шведского флота адмирал В. Я. Чичагов несколько увлекся и стал ругать шведов, употребляя такие слова, которые можно слышать только в толпе черного народа: "Я их <…>! я их <…>!". Но милостивая государыня сделала вид, что не понимает речей адмирала: "Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте, я ваших морских терминов не разумею". Так примерно следовало сделать и Лукашенко.

Александр Лукашенко Фото: EAST NEWS

Пока президент РБ пытался уразуметь термины, его западные соседи вспоминали 60-летие сооружения Берлинской стены, которую восточногерманские руководители называли "антифашистским защитным валом", подразумевая, что цель фортификации не в том, чтобы предотвращать побеги в Западный Берлин, а в том, чтобы обезопасить Демократический Берлин от фашистского вторжения извне.

Терминологическая находка ГДРовского вождя Вальтера Ульбрихта не увенчалась особенным успехом – в зашитную функцию стены верили слабо, но сейчас Демократическая Литва собирается защищаться как раз в соответствии с концепцией Ульбрихта, воздвигая защитный вал на литовско-белорусской границе. Правда, выяснилось, что "Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС".

Брюссельских товарищей тоже можно понять. С 1961 по 1989 г. – пока существовал "защитный вал", -- было столько произнесено речей про "стену позора", что прямо на деньги ЕС строить Литовскую стену… "Понимаешь, ну ты прав, но однако, не подходит это дело к моменту". Поэтому антиарабский защитный вал будут строить в кредит. То есть на те же деньги ЕС (а какие еще? китайские?) но с прокладкой. "В застенке стен Литва стенает", но что же делать – надо, Федя, надо....

Тем временем молодые активисты, желая остаться на плаву, радикально меняют свой образ. Грета Тунберг снялась для журнала Vogue, позируя с горячим конем Стренгуром в лесу близ Стокгольма. А в интервью журналу жестко раскритиковала индустрию моды, вносящую весомый вклад в надвигающуюся экологическую катастрофу. Главное, что не в журнале для мужчин, а так почему бы и нет? – хоть с конем, хоть с кобелем. Только бы было пристойно.

Красносельский же муниципальный депутат И. В. Яшин, хотя с конем пока еще не фотографировался, но прекратил произносить поганые речи Мирабо, которые ничем хорошим не кончаются, а вместо того зарегистрировал ИП в сфере шоу-бизнеса. Он будет производить кинофильмы, видеофильмы и телепрограммы.

Возможно, он попробует продолжить славную советскую традицию историко-революционных фильмов и готовится снять двулогию "Юность Навального" и "Возращение Навального". Но можно снять фильм и о великодушном подмосковном мытаре, который из собственного кармана оплачивал мелкие (до 100 руб.) недоимки граждан. Сюжет прямо евангельский. "Некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его. И сказал Господу: половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо".

Если И. В. Яшин задумает создать картину о подмосковном Закхее, Патриархия, без сомнения, профинансирует съемки.