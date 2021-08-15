Авиационный эксперт о крушении самолета Бе-200 в Турции: Когда в упор выходишь на гору, вариантов отвернуть нет

14 августа российский Бе-200 разбился в Турции во время тушения лесного пожара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 августа стало известно о крушении одного из трех российских самолетов морской авиации Бе-200 (вошел в состав ВМФ в 2020-м году), отправленных в Турцию для тушения пожаров. А 15 августа Президент России наградил пятерых членов экипажа это погибшего при выполнении гуманитарной миссии самолета орденами Мужества.

Награды посмертно получили подполковники Владислав Беркутов, Вадим Карасев и Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров.

Трагедия произошла в районе города Кахраманмараш. Наш самолет врезался в гору. Кроме пяти россиян погибло и три гражданина Турции — он указывали экипажу очаги пожаров.

В Турции ведется судебная и техническая экспертиза причин крушения самолета, Россия направила своих экспертов.

«КП» попросил прокомментировать возможные причины трагедии бывшего капитана воздушного судна, авиационного эксперта Александра Романова.

- Что могло стать причиной крушения нашего самолета-амфибии в турецких горах?

- Работа по тушению пожаров, особенно в горной местности — задача ювелирная. В свое время, когда летали на тушение пожаров на Ан-2 ( и я тоже на таком летал) — мы проходили, как правило на минимальной высоте.

- На какой?

- Снижались буквально до трех-пяти метров. Сейчас, думаю, тоже снижаются настолько, насколько возможно. А местность ведь незнакомая. Не исключено, что была секундная потеря внимания, не справились с управлением, с учетом воздушных потоков, которые уменьшили подъемную силу, когда при виде «вынырнувшей» из-за дыма или тумана горы надо было резко уходить вверх.

- Человеческий фактор?

- Естественно, что пилоты это сделали несознательно. Там, вероятно, случилось наложение ряда факторов. А поскольку шли, скорее всего, на пределе риска, чувство самосохранения в нужный момент не успело сработать.

- Самолеты -амфибии чем то принципиально от «обычных» самолетов отличаются, кроме того что могут садиться на воду и взлетать с нее?

- Ну разве что двигатели повыше расположены. Чтобы при заборе воды она в движки не попадала. Те же Ан-2 могли летать и на поплавках, и на лыжах, но принципы то похожие, как и аэродинамика.

- Наших экипаж мог действовать по словесным или визуальным указаниям трех турецких представителей, которые были на борту для определения объектов тушения? Ну то есть турки говорят — здесь бы надо снизиться - и наши снизились?

- Думаю, что в данном случае чувство солидарности с пострадавшей от пожаров стороной могло присутствовать и наши, конечно, к туркам в данном случае прислушивались. Известно, что героические черты у наших военных летчиков присутствовали всегда. Они же вроде бы не один заход там сделали. А ситуация с задымленностью менялась. И когда ты в упор вдруг выходишь на гору, вариантов отвернуть или резко подняться практически нет...

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