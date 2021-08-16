Вопрос дня: А в вашем деле что самое трудное? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:

- Опасна работа на сенокосе: пыль, грязь и температура в кабине до 80 градусов. Вместе со зноем - мухи и слепни. Я был свидетелем, когда в страду и солнечный удар был у работников, и давление резко падало у людей.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Думаю, работа у парламентариев безопасная (не считая высокой ответственности). Во всяком случае я никогда не был охраняемым лицом. И наши сенаторы в отличие от американских, как правило, не ходят постоянно с охраной. А главные наши риски - это нервные перегрузки.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 39-летним стажем:

- Самое опасное - отсутствие закона, защищающего медиков. Врача оскорбляют, унижают - и ничего. Недавно один черт угнал скорую. Нередко воруют вещи из наших машин, иногда прямо на подстанциях. В Новочебоксарске на врача напали четверо пьяных идиотов, он отбивался, их не наказали. На меня нападали тоже. А что делать женским бригадам?

Станислав КУТОВЕНКО, глава транспортной компании «Сибирь Экспресс», Новосибирск:

- Самое опасное для водителей - переработка. Ну не хватает профессионального контингента, чтобы работать четко по графику! Пандемия ситуацию усугубила. А сколько водителей умирает от инсульта - с постоянным подъемом в 4 часа ночи?

Юрий СИМАКОВ, профессор-биолог, ихтиолог:

- Самое сложное в морских экспедициях - монотонность работы. А опасности там ежедневные: травму могут нанести и морские окуни, они очень колючие. Опасен изнурительный труд на сортировке: есть вероятность, что могут появиться неизвестные виды, которые окажутся ядовитыми.

Александр РОМАНОВ, бывший командир воздушного судна:

- В профессии пилота опасности связаны в том числе с психологической подготовкой. А самое сложное в российской авиации то, что немногие понимают ее сложности: мол, нажал на педаль, штурвал на себя - и полетел. И у нас нет баланса между отдыхом и работой. За границей сначала выполнение нормы отдыха, а потом - нормы работы. А у нас по две-три ночи с нарушением летают. Экономика выше безопасности, плюс техника устаревшая.