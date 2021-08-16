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Общество16 августа 2021 1:00

Россиян попросили назвать самые сложные профессии

Рейтинг наиболее трудных профессий возглавили врачи. Так считает больше половины респондентов
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Врач, по мнению многих, самая трудная профессия.

Врач, по мнению многих, самая трудная профессия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рейтинг наиболее трудных профессий возглавили врачи. Так считает больше половины респондентов, опрошенных аналитиками сервисов Работа.ру и СберЗдоровье. Это логично: люди не могли не оценить труда медиков в период пандемии. Далее со значительным отрывом идут космонавты, шахтеры и саперы. А вот военную службу по сложности россияне поставили даже ниже, чем профессию программиста (см. «Конкретно»). Видимо, просто не вспомнили о тех, кому приходится отправляться в горячие точки...

Опрошенных попросили обосновать свой выбор. Многие отметили, что сложной работу делает уровень ответственности, риск для здоровья и эмоциональная нагрузка.

- Любая профессия тяжелая, когда к ней относятся добросовестно, - в свою очередь считает Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России. - Сложнейшей можно назвать и профессию учителя, если он любит детей и несет ответственность за их последующие судьбы.

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