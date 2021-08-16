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Происшествия16 августа 2021 11:14

У жителя деревни Раздоры неизвестные угнали бронеавтомобиль "Тигр"

Полиция до сих пор не может найти приметный автомобиль
Наталия ЕРОШКИНА
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Пятитонный броневик "Тигр" был похищен злоумышленниками

Пятитонный броневик "Тигр" был похищен злоумышленниками

Это произошло ещё в середине июля, в подмосковной деревне Раздоры. Там на обычной стоянке 33-летний Алексей оставлял свой пятитонный броневик. Мужчина давно привык, что автомобиль вызывает бурную реакцию у прохожих, и привык отвечать людям на различные вопросы по поводу обслуживания, управления и других нюансов владения "Тигром". Но мужчине никогда не приходило в голову, что машину захотят угнать. Однако 21 июля Алексей броневика на стоянке не обнаружил, он стал расспрашивать охранников и искать свидетелей, кто мог заметить похитителей. Но таковых не нашлось. Об угоне владелец сразу же сообщил в полицию.

— Поступило заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые совершили хищение принадлежащего заявителю автомобиля марки ГАЗ (Тигр) 2009 года выпуска с неохраняемой стоянки. Сумма причинённого ущерба устанавливается, — сообщил источник kp.ru.

По факту угона сразу завели уголовное дело по статье "Кража" с причинением значительного ущерба гражданину. С того момента прошло уже почти три недели, но найти автомобиль до сих пор не удалось.

— Это бронированный автомобиль, его могут использовать двояко. Я думал, что это будет дополнительным фактором к работе по его розыску для сотрудников полиции. Но, видимо, ошибся. Никакой новой информации о его нахождении всё ещё нет. На момент написания заявления, мне сказали, что машину удалось проследить по камерам, она выезжала по бетонной дороге на Новорижское шоссе, а дальше, якобы, затерялась, — говорит хозяин броневика.

Мужчина надеется, что приметный автомобиль кто-нибудь заметит и сообщит ему о его местоположении.

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