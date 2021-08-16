"Одноклассники" проведут конкурс для региональных СМИ

OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября

Социальная сеть Одноклассники объявляет старт приема заявок на участие в ОК Media Challenge 2021 – ежегодном конкурсе для региональных СМИ. Конкурс поможет медиа улучшить качество публикаций в своих группах в ОК и научиться эффективным приемам работы с соцсетью. Успешное прохождение конкурса позволит группам СМИ привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в ОК, промоподдержку от соцсети и другие подарки.

OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач.

Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают все о частоте постинга в ОК, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете ОК.

Успешное прохождение OK Media Challenge 2021 может стать новым этапом развития для медиа в ОК: появятся новые подписчики, увеличатся охваты аудитории и повысится ее вовлеченность. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиачелленджа, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа».

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через Рекламный кабинет ОК в 50, 30 и 15 тысяч рублей, годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки. Все участники получат электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 26 августа включительно. Из всех заявок 27 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе.

В прошлом году заявки на участие подали 110 представителей региональных СМИ, 45 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ. Победителями прошлого года стали группы «Газета “Борьба”», «Газета ”Глобус”» и «Журнал “Шанс”».