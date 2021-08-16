Популярная блогерша с игрушечными автоматами Калашникова задержана на режимном объекте в Москве

Сама Елена пока историю никак не комментирует. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роскошный, огромный внедорожник «Кодилак Эскалейт» стоимостью более 13 миллионов рублей днем в субботу, 14 августа, привлек внимание охранников логистического центра московской таможни, что в районе Ховрино. Машину пробили по базе пропусков, на этот закрытый режимный объект проехать можно только, получив разрешения. Вот только у джипа, а точнее у его хозяйки пропуска не оказалось.

ЧОПовцы тут же заблокировали машину. За рулем оказалась 24-летняя Елена Сажина, популярная блогерша, у которой только в Инстаграм более 9 миллионов подписчиков. Вместе с ней авто было трое мужчин: ее бойфренд и два оператора. Но внимание охранников привлекли даже не они.

- На переднем и заднем сиденье были обнаружены сложенные стопками деньги, похожие на доллары США, а в багажнике автомобиля были предметы внешне схожие с автоматами Калашникова, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Блогерша и ее спутники тут же стали оправдываться, мол оружие игрушечное, а пачки баксов - банкноты Банка приколов. Охранники разбираться не стали и сразу позвонили в полицию.

Елену Сажину доставили в ближайшие отдел, где женщину опросили. Деньги и оружие действительно оказались бутафорными.

- По словам задержанной, на режимный объект она приехала, чтобы записать видео на фоне морских контейнеров, которые хранятся в этом таможенном пункте. При этом она знала, что въезд на территорию запрещен, - добавил источник «КП».

Елену Сажину доставили в ближайшие отдел, где женщину опросили Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как блогерше удалось миновать КПП, сейчас разбираются сотрудники службы безопасности таможни. Тем временем полиция ведет проверку, возможно, против любительницы эффектных видео возбудят уголовное дело за незаконное проникновение на частную территории.

Сама Елена пока историю никак не комментирует. На своей странице в Инстаграм она разметила фото из полицейского участка, но пока детали своего задержания оставила за кадром.