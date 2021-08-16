Дроны начали "раздавать" штрафы водителям в России

Программное обеспечение и зрение дронов позволяет выделять в потоке нарушителей скоростного режима Фото: Александр ГЛУЗ

На помощь сотрудникам ГИБДД пришел искусственный интеллект. В небо над 17 российскими регионами поднялись беспилотники, которые будут выслеживать нарушителей правил дорожного движения.

Программное обеспечение и зрение дронов позволяет выделять в потоке нарушителей скоростного режима, а также водителей, которые выезжают на «встречку».

Информацию о нарушителях с фотографиями дроны будут передавать на компьютеры ближайшим сотрудникам ГИБДД, которые смогут останавливать нарушителей. Дроны будут обучаться и скоро начнут самостоятельно связываться с наземными комплексами видеофиксации для получения информации о водителях и фиксировать нарушения.

- Такие беспилотники уже патрулируют дороги над Адыгеей, Бурятией, Ингушетией, Татарстаном, Удмуртией, Забайкальским, Краснодарским, Красноярским и Пермским краем, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москвой, - сообщили в МВД России.

Отметим, что дроны над российскими дорогами понадобятся уже в ближайшие годы, чтобы обеспечивать безопасный и оптимальный маршрут на трассах для передвижение беспилотных грузовых фур.