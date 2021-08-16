Потерявший память единорог ищет себя в бизнесе

На 2022-й запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про потерявшего память единорога, который при этом выдает блестящие идеи стартапов

Канал взрослых мультиков «2х2» пережил трансформацию: во-первых, теперь название пишется римскими цифрами: «IIxII». Во-вторых, с 16 августа эфир представляет собой тематические блоки, за каждым из которых закреплен блогер-эксперт. Так, например, ежедневно по будням будет выходить блок про Японию «Аруто ТВ» с ведущей - звездой «Тик-Тока» Екатериной Недорезовой, по четвергам - научпоп «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес. Также появятся новости аниме-сериалов в блоке «Анкорд ТВ» и блок про кино и взрослую анимацию «Чак ТВ» с популярным блогером-киноманом Чаком Ревью. Предполагается, что зрители будут следить за своим любимым экспертом точно так же, как они это делают в соцсетях.

Кроме того, «2х2» начал производство собственных высокобюджетных анимационных фильмов с прицелом как на российскую, так и на зарубежную аудиторию. Это осенью, например, обещают удивить фильмом «Вселенная хакинга» про приключения троих русских хакеров. А на 2022-й запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про потерявшего память единорога, который при этом выдает блестящие идеи стартапов. На канале рассчитывают, что их мультики «...повлияют на развитие не только российской, но и мировой взрослой анимации».

Ведущие проекты от трансформации не пострадали: «Симпсоны», «Гриффины», «Южный парк», «Конь БоДжек», «Губка Боб» и прочие культовые мультфильмы остались на месте.