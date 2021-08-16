Большие миллиона россиян за прошедший год бросили курить: две главные причины

Динамика у нас хорошая, но гордиться пока все еще нечем, потому что курит в России почти четверть взрослого населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемийный 2020-й год ударил по стройным рядам курильщиков — за год их стало меньше на 1,3 млн человек или на 4,6%. Пока не расстались с пагубной привычкой 27,8 млн граждан (почти каждый четвертый из числа граждан старше 15 лет). К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучившие данные Росстата.

При этом дела в разных регионах идут по-разному. Отказ от курения быстрее всего идет в Чечне, где, впрочем, и ранее число употребляющих табачные изделия было наименьшим в стране. А в трети регионов страны тенденция противоположная: курить там за прошлый год стало больше. В лидерах этого антирейтинга Тыва, Калужская и Магаданская области (подробнее см. Конкретно).

- Мы наблюдаем, действительно, резкое сокращение числа курящих в России, - комментирует Дмитрий Янин, председатель правления Международная конфедерация обществ потребителей. - Этот результат достигнут благодаря запрету курения в общественных местах и повышению табачных акцизов. Сегодня необходимо продолжать эту политику, а также усиливать борьбу с контрабандой сигарет. Тогда курильщики станут чаще искать эффективные способы отказа от никотина.

По словам Янина, в стране должна появиться система оказания помощи бросающим курить. В Великобритании в каждом поселении есть консультант, это не обязательно врач, который помогает бросить курить и поддерживает человека, когда у него ломка. Да, у нас есть горячая линия отказа от курения, этот номер появился на пачках сигарет, однако о ней мало кто знает.

- Динамика у нас хорошая, но гордиться пока все еще нечем, потому что курит в России почти четверть взрослого населения — это в полтора раза больше, чем по миру, и в 2,5 раза больше, чем в Великобритании. Мы остаемся в числе самых курящих стран мира, - заключил эксперт.

КОНКРЕТНО

Регионы, где курить стали меньше (% сокращения доли курящих):

Чечня — -68,6%

Чукотский АО — -54,8%

Ингушетия — -30,8%

Архангельская область — -30,1%

Новгородская область — -28,2%

Забайкальский край — -23,1%

Кабардино-Балкария — -22,6%

Смоленская область — -21,2%

Костромская область — -20,5%

Пензенская область — -20,3%

Регионы, где курить стали больше (%роста доли курящих):

Тыва — +24,2%

Калужская область — +21,7%

Магаданская область — +17,8%

Нижегородская область — +16,5%

ЯНАО — +12,4

Коми — +12,11%

Бурятия — +12,08%

Тверская область — +11,4%

Санкт-Петербург — +10,6%

Красноярский край — +8%

Где меньше всего курильщиков:

Чечня — 3,1%

Ингушетия — 3,8%

Дагестан — 9,5%

Северная Осетия — 11%

Кабардино-Балкария — 13,3%

Карачаево-Черкесия — 16,9%

Мордовия — 17,5%

Калмыкия — 18,5%

Чувашия — 19%

Татарстан — 19%

Где больше всего курильщиков:

ЕАО — 38%

Хабаровский край — 35,5%

Бурятия — 34%

Сахалинская область — 33,6%

Алтай — 32,8%

Коми — 32,6%

Магаданская область — 32,5%

Камчатский край — 32,3%

Мурманская область — 31,6%

Тыва — 31,2%

В целом по России — 23,1%

По данным Росстата и FinExpertiza за 2020 год.