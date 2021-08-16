Большие миллиона россиян за прошедший год бросили курить: две главные причины

Динамика у нас хорошая, но гордиться пока все еще нечем, потому что курит в России почти четверть взрослого населения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пандемийный 2020-й год ударил по стройным рядам курильщиков — за год их стало меньше на 1,3 млн человек или на 4,6%. Пока не расстались с пагубной привычкой 27,8 млн граждан (почти каждый четвертый из числа граждан старше 15 лет). К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучившие данные Росстата.
При этом дела в разных регионах идут по-разному. Отказ от курения быстрее всего идет в Чечне, где, впрочем, и ранее число употребляющих табачные изделия было наименьшим в стране. А в трети регионов страны тенденция противоположная: курить там за прошлый год стало больше. В лидерах этого антирейтинга Тыва, Калужская и Магаданская области (подробнее см. Конкретно).
- Мы наблюдаем, действительно, резкое сокращение числа курящих в России, - комментирует Дмитрий Янин, председатель правления Международная конфедерация обществ потребителей. - Этот результат достигнут благодаря запрету курения в общественных местах и повышению табачных акцизов. Сегодня необходимо продолжать эту политику, а также усиливать борьбу с контрабандой сигарет. Тогда курильщики станут чаще искать эффективные способы отказа от никотина.
По словам Янина, в стране должна появиться система оказания помощи бросающим курить. В Великобритании в каждом поселении есть консультант, это не обязательно врач, который помогает бросить курить и поддерживает человека, когда у него ломка. Да, у нас есть горячая линия отказа от курения, этот номер появился на пачках сигарет, однако о ней мало кто знает.
- Динамика у нас хорошая, но гордиться пока все еще нечем, потому что курит в России почти четверть взрослого населения — это в полтора раза больше, чем по миру, и в 2,5 раза больше, чем в Великобритании. Мы остаемся в числе самых курящих стран мира, - заключил эксперт.
КОНКРЕТНО
Регионы, где курить стали меньше (% сокращения доли курящих):
Чечня — -68,6%
Чукотский АО — -54,8%
Ингушетия — -30,8%
Архангельская область — -30,1%
Новгородская область — -28,2%
Забайкальский край — -23,1%
Кабардино-Балкария — -22,6%
Смоленская область — -21,2%
Костромская область — -20,5%
Пензенская область — -20,3%
Регионы, где курить стали больше (%роста доли курящих):
Тыва — +24,2%
Калужская область — +21,7%
Магаданская область — +17,8%
Нижегородская область — +16,5%
ЯНАО — +12,4
Коми — +12,11%
Бурятия — +12,08%
Тверская область — +11,4%
Санкт-Петербург — +10,6%
Красноярский край — +8%
Где меньше всего курильщиков:
Чечня — 3,1%
Ингушетия — 3,8%
Дагестан — 9,5%
Северная Осетия — 11%
Кабардино-Балкария — 13,3%
Карачаево-Черкесия — 16,9%
Мордовия — 17,5%
Калмыкия — 18,5%
Чувашия — 19%
Татарстан — 19%
Где больше всего курильщиков:
ЕАО — 38%
Хабаровский край — 35,5%
Бурятия — 34%
Сахалинская область — 33,6%
Алтай — 32,8%
Коми — 32,6%
Магаданская область — 32,5%
Камчатский край — 32,3%
Мурманская область — 31,6%
Тыва — 31,2%
В целом по России — 23,1%
По данным Росстата и FinExpertiza за 2020 год.