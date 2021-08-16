ЦИК раздал партиям номера на выборах: Коммунисты — первые, Родина 13-я, а пенсионеры - в конце

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут 19 сентября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник Центризбирком провел жеребьевку — какая партия под каким номером будет стоять в бюллетене на выборах в Думу. Из процесса сделали натурально лотерею. Двухэтапную. Сначала представители партий вслепую тянули конверты с очередью, кто за кем будет выбирать закрытые шарики уже с конечным номером в бюллетене. А потом разбирались сами шарики...
КПРФ оказалась впереди дважды. Первой тянула шарик и вытащила первый номер! Партия "Зеленые" по той же логике стали во всем вторыми. Глава ЦИК Элла Памфилова даже смутилась и попросила еще раз перемешать шарики с итоговыми номерами.
Секретарь генсовета «Единой России" Андрей Турчак заявил, что пятый номер в бюллетене символизирует общефедеральную пятерку кандидатов: Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова.
А вот Родина оказалось под несчастливым 13-м номером. Впрочем, может именно он принесет ей удачу?
- Для главных четырех парламентских партий все равно, под каким номером стоять в бюллетене. Избиратели их и так знают. За номерами гонялись активно в середине 90-х, когда в Думу шли десятки малоизвестных тогда партий. Политики идентифицировали себя не по программе или названию, а по номеру в бюллетене. Но и тогда это не особо сработало. Сейчас тоже есть новые партии, мало знакомые избирателям: "Новые люди", "Зеленая альтернатива". Возможно они попробуют как-то обыграть свой номер, чтобы засесть в памяти у невнимательных людей, - считает политолог Марат Баширов.
1 КПРФ
2 Зеленые
3 ЛДПР
4 Новые люди
5 Единая Россия
6 Справедливая Россия - За правду
7 Яблоко
8 Партия роста
9 Российская партия свободы и справедливости
10 Коммунисты России
11 Гражданская платформа
12 Зеленая альтернатива
13 Родина
14 Партия пенсионеров
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