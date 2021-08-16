ЦИК раздал партиям номера на выборах: Коммунисты — первые, Родина 13-я, а пенсионеры - в конце

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут 19 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник Центризбирком провел жеребьевку — какая партия под каким номером будет стоять в бюллетене на выборах в Думу. Из процесса сделали натурально лотерею. Двухэтапную. Сначала представители партий вслепую тянули конверты с очередью, кто за кем будет выбирать закрытые шарики уже с конечным номером в бюллетене. А потом разбирались сами шарики...

КПРФ оказалась впереди дважды. Первой тянула шарик и вытащила первый номер! Партия "Зеленые" по той же логике стали во всем вторыми. Глава ЦИК Элла Памфилова даже смутилась и попросила еще раз перемешать шарики с итоговыми номерами.

Секретарь генсовета «Единой России" Андрей Турчак заявил, что пятый номер в бюллетене символизирует общефедеральную пятерку кандидатов: Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова.

А вот Родина оказалось под несчастливым 13-м номером. Впрочем, может именно он принесет ей удачу?

- Для главных четырех парламентских партий все равно, под каким номером стоять в бюллетене. Избиратели их и так знают. За номерами гонялись активно в середине 90-х, когда в Думу шли десятки малоизвестных тогда партий. Политики идентифицировали себя не по программе или названию, а по номеру в бюллетене. Но и тогда это не особо сработало. Сейчас тоже есть новые партии, мало знакомые избирателям: "Новые люди", "Зеленая альтернатива". Возможно они попробуют как-то обыграть свой номер, чтобы засесть в памяти у невнимательных людей, - считает политолог Марат Баширов.

В итоге финальный расклад оказался таким:

1 КПРФ

2 Зеленые

3 ЛДПР

4 Новые люди

5 Единая Россия

6 Справедливая Россия - За правду

7 Яблоко

8 Партия роста

9 Российская партия свободы и справедливости

10 Коммунисты России

11 Гражданская платформа

12 Зеленая альтернатива

13 Родина

14 Партия пенсионеров

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Центры общественного наблюдения - в каждом регионе

ЦИК рассказала о том, как можно будет наблюдать за осенними выборами в Интернете (подробно)