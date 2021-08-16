Делегация Королевства Таиланд примет участие в ВЭФ– 2021

В Москве состоялась рабочая встреча советника Президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Таиланд в России Сасивата Вонгсинсавата. Стороны обсудили вопросы, связанные с участием делегации Королевства Таиланд в VI Восточном экономическом форуме, а также возможности расширения сотрудничества государств в торгово-экономической и туристической сферах.

- В программе ВЭФ-2021 особое внимание будет уделено развитию отношений со странами АСЕАН, так как в этом году отмечается двойной юбилей сотрудничества Россия – АСЕАН: 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнерства. В будущем году Россия и Таиланд отметят 125-летие установления дипломатических отношений. Мы открыты к обсуждению идей по проведению юбилейных мероприятий, участию Таиланда во всех форматах в России и будем рады дальнейшему продуктивному сотрудничеству, – отметил Антон Кобяков.

Было отмечено, что на ВЭФ состоится бизнес-диалог «Россия – АСЕАН», посвященный динамике развития экономических отношений между странами. Российская сторона поприветствовала участие официальных и бизнес-кругов из Таиланда в качестве спикеров этой сессии.

- Участие делегации Королевства Таиланд станет хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы Юго-Восточной Азии в различных форматах, в том числе в формате Россия – АСЕАН, а также по линии взаимоотношений со странами ШОС и ЕАЭС. Подобная дискуссия заложит фундамент для Саммита АТЭС, который состоится в Таиланде в 2022 году. Для нас важно развитие экономических и торговых отношений между Россией и Таиландом, особенно восстановление туристических связей, – подчеркнул Сасиват Вонгсинсават.

Кроме того, на встрече была рассмотрена тема восстановления экономики и ее дальнейший рост, развитие сотрудничества в сфере культуры и спорта.

Стороны также обсудили возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерскими организациями из Таиланда с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.