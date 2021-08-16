Добрые дела своими руками: как люди приходят в благотворительность

Актеры Артем Ткаченко и Павел Деревянко с детьми

Путь таких людей всегда интересен. Сегодня наша героиня — Мила Соловьева — директор фонда поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь с ДЦП», главный редактор журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

Мила Соловьева — директор фонда поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь с ДЦП»

- Мила, как Вы пришли в благотворительные проекты?

- Благотворительностью я стала заниматься лет в 15: мой дедушка был в Совете Ветеранов и всегда брал меня с собой. Я видела, как живут ветераны: у одних не было возможности сходить в магазин, другим не хватало денег на пакет гречки.

Позже я пошла работать в ЖЭУ, где столкнулась с огромным количеством людей, нуждающихся в помощи. Стало понятно, что надо делать большой проект, чтобы помогать многим. Так появился Благотворительный фонд помощи многодетным семьям. Мы получали благотворительную помощь, распределяли ее и выдавали многодетным семьям наборы продуктов, которые были им необходимы.

Позже я вдохновилась проектом «Мужчины и женщины». В первой части этого проекта дети с ДЦП общались со звездами кино, театра и эстрады. Вторая часть проекта «Мужчины и Женщины» была нацелена на привлечение внимания к мамам, которые много сил и времени отдают на воспитание детей, забывая про себя. Мама ребенка-инвалида проводит время с ребенком 24/7, при этом она для него и реабилитолог, и массажист, и воспитатель, и логопед, и педагог.

Этот проект свел меня с необыкновенными людьми, их необычайно много: Ксения Александровна Семенова, которая всю свою жизнь посвятила реабилитации детей с ДЦП; Татьяна Тимофеевна Батышева, которая уже много лет руководит НПЦ Детской Психоневрологии, где были поставлены на ноги многие пациенты с ДЦП, и, конечно же, Гоша Куценко — учредитель Фонда «Жизнь с ДЦП», директором которого я являюсь.

Гоша Куценко — учредитель Фонда «Жизнь с ДЦП»

- А как родилась идея с наборами для семей в пандемию? Изначально проект рассчитывался на сто семей, но такая помощь оказалась настолько востребована, что буквально за пару недель через сарафанное радио об этом событии узнали родители детей-инвалидов не только Москвы, Подмосковья, но и других регионов. Родители буквально завалили фонд заявками.

- Да, заявок оказалось около трех тысяч.

Идея появилась спонтанно — всех закрыли на долгую самоизоляцию, и многие родители остались без средств. Я попросила наших прекрасных друзей и партнеров помочь собрать наборы из необходимых средств гигиены. Объявления об акции разместили в наших группах в социальных сетях, и никто не думал, что родители массово будут выкладывать в соцсетях посты со словами благодарности за то, что им привезли подарки. А на нас просто обрушилась лавина заявок – однажды утром я открыла почтовый ящик, а у меня в почте больше двух с половиной тысяч сообщений. Я только неделю занималась обработкой полученных писем, разбирала их, составляла списки. Практически каждый город Подмосковья попал в список. Рязань, Тула, Вологда, Питер, Новгород, Нижний Новгород, Псков, Ступино — география была очень широкой. Очень много было региональных заявок было из Омска, Новосибирска, Сыктывкара, Уфы, Казани и других городов.

Я не могла оставить этих людей, но подарки тем временем закончились. Я снова обратилась к спонсорам с просьбой. Нашлась еще одна косметическая фирма, которая тоже выделила небольшие скромные наборы – шампунь, мыло, маска для лица. Мы эти 100 наборов также развезли по адресатам. Спустя три недели я нашла еще сто наборов от спонсоров. Это была непростая и объемная работа — получить коробки, рассортировать их, собрать наборы, найти волонтеров, которые помогут все развести.

Организовать людей в тот момент, когда многие люди сами без средств и безработные, сложно. Мы с коллегами, которые вместе со мной занимались подарками, бросили клич о помощи в сети Facebook. Откликнулось 42 человека волонтеров, и все очень интересные люди – кто-то из шоу-бизнеса, родители особых детей, студенты, были ребята на мотоциклах. Все эти люди могли бы спокойно сидеть дома, смотреть сериалы, обучающие курсы и лекции, которых было очень много во время нашей самоизоляции. Но они предпочли затратное времяпровождение — проезжали по 100 км в день, за свой счет заправляя машины, чтобы помочь.

Один из волонтеров, который ездил по дальним уголкам Подмосковья, рассказал, что приехал в одну семью, — а там мама на коляске и ребенок на коляске, и у них нет денег даже купить хлеб. Он понял, пошел в магазин и купил продуктов.

Российский рок-музыкант Сергей Галанин с детьми

За полгода мы развезли более полутора тысяч наборов. Люди не задумываются, что отдают, они щедры сами по себе, и я бесконечно им всем благодарна за то, что они поддержали нашу акцию, присоединяясь на разных этапах.

На меня посыпались награды одна за другой, я стала Женщиной года в одной из премий, мне вручили несколько дипломов и статуэток. Особенно было приятно получить награду в номинации «Чудотворцам — быть», что отметили и меня, и фонд.

- Как пришла идея проводить Круглые столы «Семья с изнанки?»

— Это давняя идея, она возникла еще в 2018 году. Мне стало тесно в рамках журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения», в котором я являюсь главным редактором. Мне захотелось еще больше помочь семьям, где есть дети с ДЦП, дать им больше информации. Многие родители, когда им сообщают диагнозы ребенка, не понимают, что им делать. Из-за этого теряется драгоценное время, когда в состоянии ребенка можно было многое изменить. И тогда я задумалась о том, что было бы неплохо провести встречи родителей детей с ДЦП со специалистами – круглые столы «Семья с изнанки», на которых обсудить все проблемы, и по итогам распечатать большим тиражом методические пособия, чтобы они были в каждом перинатальном центре, каждом центре реабилитации, для раздачи родителям, оказавшимся в ситуации, когда их ребенку ставят угрозу ДЦП или уже сам диагноз, если ребенок родился недоношенным или получил родовую травму.

Участники проекта "Семья с изнанки"

- Если ребенок в родах перенес гипоксию, родился недоношенным, получил родовую травму, то персонал начинает уговаривать родителей отказаться от ребенка. Как Вы считаете, если обеспечить методичками роддома и перинатальные центры, и в критических ситуациях мамам будут эти методички давать, это повлияет на решение оставить ребенка в семье?

- Однозначно. Я уверена в том, что если мама прочитает методичку, поймет, что ее ждет в будущем, что она не одна, узнает, как помочь ребенку, как и где его реабилитировать, как построить свою жизнь, как получить другое образование, найти подработку, как наконец отдыхать, ухаживать за собой в режиме ограниченности в ресурсах, в общем, как интегрировать жизнь ребенка в свою — то мама ребенка оставит. У спокойной, отдохнувшей мамы будет спокойный и счастливый ребенок.

Сейчас я думаю о том, чтобы реализовать новый проект, ориентированный именно на молодежь, которая находится в возрасте поиска себя. Среди молодых людей и девушек с ограниченными возможностями есть очень много талантливых людей. Им нужны поддержка и направление. Возможно, уже этой осенью получится запустить проект.