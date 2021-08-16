Beer Genomics открыл в Петербурге лабораторию и производство дрожжей для пивоваров

Биотехнологическая компания Beer Genomics инвестсети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано» открыла в Петербурге производство и лабораторию по выращиванию дрожжей для пивоваров.

Биотехнологическая компания Beer Genomics инвестсети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано» открыла в Петербурге производство и лабораторию по выращиванию дрожжей для пивоваров. Первый филиал будущей федеральной сети планируется развивать в кооперации двух наноцентров – принципы построения биотехнологического производства будут заимствованы у группы компаний «ТехноСпарк», а управлением и развитием производственной площадки займется Северо-Западный центр трансфера технологий (СЗЦТТ).

Напомним, дрожжи – один из ключевых элементов при производстве пива и кваса. Чтобы обеспечить качество продукции, крупные заводы содержат собственные лаборатории по выращиванию дрожжей и тестированию сырья. Небольшие предприятия не могут позволить себе подобные дополнительные расходы. Альтернативный сценарий – доставка из-за границы. Однако в условиях COVID-19 международные цепочки оказались нарушены. Для малого бизнеса любые перебои в поставках могут быть критичными.

«Открытие филиала в Санкт-Петербурге не только увеличивает наш производственный потенциал и ускоряет доставку дрожжей на Северо-Запад страны, но и позволяет более эффективно взаимодействовать с крафтовыми пивоварнями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а этот регион является центром пивоварения всей России», – рассказала директор Beer Genomics Юлия Долгополова.

Биологическая лаборатория Beer Genomics, специализирующаяся на генетических сервисах для пивоварения, в 2020 году запустила первую дрожжевую лабораторию на базе столичного «ТехноСпарка». Сейчас каталог дрожжевых культур стартапа включает 27 видов для изготовления разных сортов пива, в том числе безалкогольного, и кваса. Масштабирование Beer Genomics и открытие производственных площадок в регионах России направлено на удовлетворение растущего спроса на дрожжи и оптимизацию логистических процессов.

Санкт-Петербург считается родиной крафта - экспериментального пива, выпускаемого мини и микропивоварнями. Сегодня в городе работает около 50 таких производств, доля которых на местном рынке составляет до 5% (для сравнения в среднем в России этот показатель не превышает 1%). По данным Росстата, производство пива в первом полугодии 2021 года выросло на 1,3% - до 400 млн декалитров.