Триллионы для миллионов: главным в проектах ВЭБа сделали человека

Крупнейшие проекты в экономике — от строительства фабрик и заводов до возведения мостов и дорог — теперь будут оценивать прежде всего по переменам, которые в результате произойдут в жизни каждого из людей: получат ли мы хорошие рабочие места, будем ли быстрее и безопасней добираться до дома или института, станет ли воздух в наших городах чище. Соответствующие нормы Правительство прямо прописало в меморандум крупнейшего из институтов развития экономики — ВЭБа.

Меморандум ВЭБа утвердил постановлением Правительства премьер-министр Михаил Мишустин. В документе одной из ключевых функций ВЭБа, который специализируется на реализации крупнейших проектов в экономике страны и национальных задач, прямо вписано социальное ответственное предпринимательство. Что это значит? Теперь при рассмотрении того или иного проекта ВЭБ будет оценивать не только денежные параметры, но и такие факторы как влияние на экологию (воздух, вода, климат) и общество (новые рабочие места, повышение качества или доступности услуг и продуктов).

Для ВЭБа следование таким правилам не в новинку. Так, докладывая в Совете федерации об основных задачах банка развития, председатель ВЭБа Игорь Шувалов назвал в числе ключевых приоритетов именно повышение качества жизни людей. Важно, что несмотря на довольно долгий срок реализации многих проектов (а они может составлять и 15-20 лет), перемены к лучшему они обеспечивают с самого начала: люди получают новые рабочие места, города и регионы – новые современные предприятия, работающие с меньшим уровнем выбросом и т.п. Строится новый завод – рядом возводятся жилые микрорайоны, инфраструктура и т.п.

Понятно, что и экономические факторы никто не отменяет: каждый проект рассматривают с прицелом на возврат вложенных денег, оценивают перспективы на горизонте нескольких лет. Но в меморандуме того же ВЭБ теперь прямо записано, что проектам ESG (этой английской аббревиатурой принято обозначать проекты, от реализации которых в выигрыше и люди и экология) будет отдаваться предпочтение.

Таких ESG проектов уже немало в портфеле ВЭБа. Например, это крупнейший проект по строительству 1300 школ в регионах России. Или тот же таганрогский трамвай, за судьбой которого мы пристально следим. Это уникальный для России проект по комплексной замене всех подвижных путей (порядка 65 км) и парка трамваев. Для Таганрога, где трамваем пользуется каждый третий горожанин, проект важнейший. И для экологии проект отличный, и с точки зрения безопасности трамвай – оптимальный транспорт. Потому и для ВЭБа проект интересен. А когда он будет реализован подобные типовые проекты – с отработкой технологий и финансовых решений- можно будет реализовать в других городах.

В планах ВЭБа, которые обнародовал глава госкорпорации развития Игорь Шувалов обеспечить привлечение в экономику вместе с партнерами свыше 17 трлн руб. Эта гигантская сумма должна сложиться из проектов в сфере инфраструктуры (мосты, дороги, аэропорты), промышленности (современные заводы), экспорта, цифровых проектов и развития новых суперотраслей (водородная энергетика). Важно, что каждый такой проект теперь будут оценивать не только по норме прибыли, но и по влиянию на природу и жизнь каждого из нас. Так что эти триллионы – для миллионов людей. Каждого из нас.