Нефтеносность уникального Западно-Иркинского месторождения оказалась еще внушительнее

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Компания «Роснефть» продолжает доразведку нефтяных месторождений, которые входят в проект «Восток Ойл». Во время геологических исследований Западно-Иркинского месторождения компания расширила распространение нефтеносных пластов. Так при бурении скважины Западно-Иркинская-32 вскрыто более 50 метров потенциально-нефтенасыщенных пород, отобрано около 100 метров керна. В настоящее время ведется оценка полученных результатов и уточнение объемов запасов для расширения ресурсной базы проекта «Восток Ойл». Испытание скважины продолжается.

Напомним, «Восток Ойл» - крупнейший нефте-газовый проект мировой экономики. Ресурсная база - свыше 6 млрд тонн малосернистой нефти. В проект «Восток Ойл» входит 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. Начиная с 2009 года, на Таймыре открыто 5 месторождений – Байкаловское, Горчинское, Ичемминское, Новоогненное, и в декабре 2020-го – уникальное Западно-Иркинское месторождение (извлекаемые запасы нефти составляют более 500 млн тонн и 138 млрд м3 растворенного газа).

В июне 2021 года компания приступила к бурению двух новых скважин - Западно-Иркинская-54 и Западно-Иркинская-32, расположенных на левом берегу Енисея. Для уточнения местоположения новых поисково-разведочных скважин на Западно-Иркинском участке ранее проведены сейсморазведочные работы методом 3D в объеме 500 км2. До конца года планируется начать бурение еще трех скважин, расположенных на правобережье Енисея.

Комплексная программа геолого-разведочных работ проекта «Восток Ойл» на 2022 год предусматривает бурение 11 и повторное испытание 6 поисково-разведочных скважин, а также выполнение сейсморазведочных работ методом 2D в объеме порядка 3 тысяч пог. км., и методом 3D – порядка 2 тысяч км2.