Фестиваль робототехники и инновационных технологий впервые пройдет на форуме «Армия»

С 22 по 28 августа впервые в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» и года Науки и технологий в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия».

На площади в 5000 кв.м. интерактивная площадка представит лучшие передовые разработки ученых со всей страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологиях, бионике и нейротехнологиях. Здесь все можно и нужно трогать руками, изучать и испытывать.

В числе 60-ти участников — крупные вузы страны, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, Химический факультет и VR центр МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт физики полупроводников Сибирского отделения, Институт физической химии и электрохимии РАН, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ «Военмех» и многие другие. Свои достижения представят международные научные лаборатории и технопарки, стартапы и ведущие компании — лидеры робототехнической отрасли.

Ежедневно в программе фестиваля — демонстрации современных робототехнических комплексов, передовых систем в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Пространство фестиваля объединяет три стихии: земля, вода и воздух.

- Более 70 высокотехнологичных экспонатов сухопутной, авиационной, космической, подводной робототехники и новейших технологий;

- 20 мастер-классов для взрослых и детей по сборке, программированию и управлению роботами и дронами;

- тренировки на больших и реалистичных VR, AR симуляторах;

- бои роботов и показательные выступления лучших пилотов гоночных квадракоптеров;

- соревнования по робототехнике: Всероссийский чемпионат по Нейросумо; состязания по управляемому футболу роботов; турнир «КиберАрмия»;

- кинопремьеры научных документальных фильмов о роботах телеканала «Наука»;

- научные шоу, лекции, квесты, виртуальные лаборатории и Гипермузей МГУ им. М. В. Ломоносова.

Среди экспонатов интерактивной выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле. Также гости смогут прикоснутся к первому в России «квантовому» телефону ViPNet QSS Phone компании ИнфоТеКС.

23-24 августа на деловой площадке фестиваля встретятся сотрудники госкорпораций, производители робототехники и руководители ведущих научных центров страны. Организаторы дискуссионной площадки: Национальная ассоциация участников рынка робототехники, Российское общество «Знание» и Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+». Ключевые темы деловой программы:

- Робототехника в России: проблемы, пути решения и перспективы отрасли. Ожидания и реальность;

- Сервисная робототехника. Место России в мире. Перспективы и тренды развития;

- Роль научных центров в развитии робототехники;

- Как робототехника развивает способности к научной и творческой деятельности?

- Беспилотники: перспективы развития, сферы и практика применения;

- Удивительные кейсы роботизации.

На фестивале «РобоАрмия» 25-28 августа пройдет Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА» - конкурс, в котором участвуют юнармейцы или желающие вступить в ряды Юнармии и учащиеся систем довузовского образования ведущих технических ВУЗов России, подготавливающих потенциальные кадры для Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Подробности на сайте фестиваля.

Организаторы: Устроитель Форума ООО «МКВ», Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, Фонд содействия инновациям при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.