Анекдоты: Губернатор Ухрюпинской губернии, борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности попал в список Forbes

Может, встретимся как-нибудь, посмотрим в телефоны, что скажешь?
Дорогие родители, учите своих детей кушать левой рукой. Потом, сидя за компьютером, они скажут вам спасибо.
- Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?
- Надпись: «Сейчас же надень обратно!»
Из криминальной хроники: деньги, полученные от Министерства культуры, шайка режиссеров отмывала через фильмы-однодневки.
Трижды была в гражданском браке.
Теперь как инвалид гражданской войны требую льготы!
Один из вечных вопросов, на которые человечество не знает ответа: почему, когда случайно попадаешь молотком себе по пальцу, - больно, а если этим же молотком, по тому же пальцу, но другого человека, - радостно?
- Конечно, телепатия существует: бывает, посмотришь так на человека, и он уже знает, куда ему телепать.
Когда удаляете у стоматолога зубы, то обязательно их забирайте с собой.
А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушку и им Зубная фея приносит деньги. Стоматологи поэтому такие богатые.
У соседа стоит грязная машина. Пишу на ней: «Помой меня!»
На следующий день на моей тачке написано: «Без проблем, заходи, соседка!»
Губернатор Ухрюпинской губернии, борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности попал в список Forbes.