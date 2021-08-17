Анекдоты: Губернатор Ухрюпинской губернии, борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности попал в список Forbes

Может, встретимся как-нибудь, посмотрим в телефоны, что скажешь?

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Дорогие родители, учите своих детей кушать левой рукой. Потом, сидя за компьютером, они скажут вам спасибо.

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- Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?

- Надпись: «Сейчас же надень обратно!»

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Из криминальной хроники: деньги, полученные от Министерства культуры, шайка режиссеров отмывала через фильмы-однодневки.

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Трижды была в гражданском браке.

Теперь как инвалид гражданской войны требую льготы!

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Один из вечных вопросов, на которые человечество не знает ответа: почему, когда случайно попадаешь молотком себе по пальцу, - больно, а если этим же молотком, по тому же пальцу, но другого человека, - радостно?

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- Конечно, телепатия существует: бывает, посмотришь так на человека, и он уже знает, куда ему телепать.

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Когда удаляете у стоматолога зубы, то обязательно их забирайте с собой.

А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушку и им Зубная фея приносит деньги. Стоматологи поэтому такие богатые.

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У соседа стоит грязная машина. Пишу на ней: «Помой меня!»

На следующий день на моей тачке написано: «Без проблем, заходи, соседка!»

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Губернатор Ухрюпинской губернии, борясь с проблемами в своем регионе, по неосторожности попал в список Forbes.