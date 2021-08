Новый рекорд числа «Пи»: его дотянули до Марса

"Пи" год от года становится длиннее. Фото: Shutterstock

62 триллиона 800 миллиардов знаков после запятой – с такой точностью вычислили число «Пи» швейцарские энтузиасты из аналитического центра (Center for Data Analytics, Visualization and Simulation) Университета прикладных наук Граубюнден (Graubuenden University of Applied Sciences). Тем самым они побили прежний рекорд в 50 триллионов знаков, который и года не продержался.

Чтобы установить новый рекорд математикам потребовалось 108 дней работы университетского суперкомпьютера. Согласно их заявлению, на которое ссылается портал ScienceAlert на то, чтобы «наплодить» почти на 13 триллионов знаков больше, потребовалось в три с половиной раза меньше времени.

Понятно, что опубликовать «полный текст достижения» никак невозможно. Для желающих проверить вычисления швейцарцы сообщают последние 10 знаков: …7817924264.

Рекордное число «Пи» очень длинное. Если каждый его знак вписывать в ячейку шириной всего в 1 миллиметр, устремляя их в космос, то последний окажется почти в 63 миллионах километрах от Земли. То есть, число дотянется до Марса, минимальное расстояние до которого составляет порядка 55 миллиона километров.

А если вписывать знаки в клеточки школьной тетрадки, то «Пи» протянется более, чем на 300 миллионов километров. Это два расстояния от Земли до Солнца.

Столь длинные «Пи», конечно не кому не нужны. Для самых точных вычислений вполне хватает 10 знаков после запятой. Но ради спортивного интереса их множат и множат, демонстрируя мощь своих вычислительных центров.

Впрочем, швейцарские энтузиасты уверяют: опыт, наработанный в ходе бессмысленных вычислений, поможет проводить генетический анализ и моделировать динамические процессы в жидкостях и газах.

Для справки: выражаясь научным языком, число «Пи» - это отношение длины окружности к ее диаметру. Простая вроде бы вещь, но волнует умы математиков с глубокой древности. И продолжает волновать. До такой степени, что ученые примерно 30 лет назад договорились отмечать праздник этого числа "Пи-день". И отмечают каждый год 14 числа 3-го месяца. То есть 14 марта. Эту дату можно записать как 3.14, что соответствует наиболее распространенному - приближенному - значению числа «Пи». Читайте дальше и узнайте, чем все-таки оно завораживает математиков, какие тайны мироздания скрывает, и чему число «Пи» равно у инопланетян.