Бесстыжее декольте и мини-трусики: Лена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах

Лена Летучая отмечает пятую годовщину свадьбы с мужем Юрием Анашенковым. Фото: Инстаграм.

Елена Летучая давно рассталась с проектом «Ревизорро», но продолжает часто путешествовать по миру. На этот раз 42-летняя телеведущая отправилась на Мальдивы. На экзотическом острове в Индийском океане она отмечает пятую годовщину свадьбы с мужем Юрием Анашенковым. В качестве места для этой важной даты супруги выбрали остров Барос. Пара поселилась в элитном пятизвездочном отеле.

- Обожаю этот приватный и небольшой остров Барос. Мы с мужем тут уже праздновали одну из наших годовщин, и на пятилетие решили вернуться именно сюда, - рассказала Лена Летучая в Инстаграме.

На отдыхе телеведущая то и дело меняет купальники, один откровеннее другого. Фото: Инстаграм.

На отдыхе телеведущая то и дело меняет купальники, один откровеннее другого. Из розового микробикини, едва прикрывающего ее бюст Летучая переоделась в купальник с леопардовым принтом с топом-бандо и мини-трусиками.

Днем супруги купаются и загорают на белоснежных пляжах, а по вечерам наслаждается ужином в местных ресторанах с изысканным шампанским. Своим любимым блюдом Елена назвала суп из лобстера от местного шеф-повара. Фотографией этого блюда телеведущая поделилась на своей страничке.

Летучая переоделась в купальник с леопардовым принтом с топом-бандо и мини-трусиками. Фото: Инстаграм.

Елена Летучая и бизнесмен Юрий Анашенков поженились в августе 2016 года на греческом острове Санторини . До этого пара встречалась полтора года. Детей у супругов пока нет. Для Елены это первый брак. А вот Юрий уже был женат дважды: на Евгении Зайченко и Асмик Вайе Рейтор. В этих браках у бизнесмена родилось трое сыновей. Несколько лет назад Асмик подала на Анашенкова в суд, обвинив его в неуплате алиментов на сыновей. Бывшую жену Анашенкова в суде защищала звездный адвокат Катя Гордон. Суд тогда обязал Юрия выплачивать алименты на детей в размере 14 тысяч рублей в месяц.

42-летняя телеведущая отправилась на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, отпуск на Мальдивах в такой дорогой гостинице Елена оплачивает из собственного кармана, ведь ее муж не может похвастаться высокими доходами. Во время суда стало известно, что Юрий Анашенков получает всего 50 тысяч рублей в год — или около 4 тысяч рублей в месяц. Именно такой доход супруг Летучей задекларировал, когда его заставляли платить алименты сыновьям.