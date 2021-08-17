Участницу Олимпиады из ФРГ обвиняют в жестоком обращении с конем

Шлой удалила свои страницы из соцсетей, сказав, что берет небольшую паузу как в занятии спортом, так и в общении с поклонниками Фото: REUTERS

На Олимпийских играх, только что закончившихся в Токио, пятиборка из ФРГ Анника Шлой упорно шла к победе. Спортсменка достойно показала себя в плавании и фехтовании и лидировала в этих дисциплинах. От золотой медали ее отделял лишь конкур.

Анника, как и ее тренер Ким Райснер, были уверены в победе. Но как только спортсменка оседлала коня, все ее надежды на победу рухнули.

По правилам, на Олимпийских играх спортсмены выступают не на своих лошадях. Они узнают их клички лишь за 20 минут до старта. И за столь короткий промежуток времени спортсмен должен найти общий язык с животным.

Аннике достался конь по кличке Святой. Был дан старт, время шло, а он стоял как вкопанный. Когда же удалось хоть немного его расшевелить, то он начал беспорядочно скакать по манежу, отказываясь прыгать через барьеры.

Тренер решила малость приструнить лошадь, резко ударив ее в бок кулаком. И посоветовала Аннике делать то же самое.

Но вместо победы удар принес тренеру и спортсменке одни проблемы.

Не справившись из-за Святого с последним этапом пятиборья, Анника с первого места опустилась на 31-ое в общем зачете, а ее тренера отстранили от соревнований до конца Игр. Вдобавок ко всему Немецкая ассоциация защиты животных подала на них жалобу за жестокое обращение с животными. Зоозащитники также направили в Международный олимпийский комитет письмо с требованием исключить конкур из пятиборья.

- Мы понимаем, что во время любых соревнований, а уж тем более на Олимпиаде, спортсмен испытывает огромный стресс, - объяснил свою позицию президент ассоциации Томас Шредер. – Но это не повод бить животное и переносить на него свою злость! Олимпийские игры – это соревнования между людьми, а не повод травмировать лошадей, которые не желают быть участниками соревнований.

Шлой удалила свои страницы из соцсетей, сказав, что берет небольшую паузу как в занятии спортом, так и в общении с поклонниками.

А вот строптивого Святого, возможно, ждет беззаботное будущее: американская актриса, звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко заявила, что готова купить его за любую предложенную цену.

Куоко много лет занимается верховой ездой, а ее муж является тренером по конному спорту. Супруги уверены, что Святому в их конюшне будет хорошо.