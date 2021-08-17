Владимир Путин утвердил новую стратегию по борьбе с взяточничеством до 2024 года

Путин подписал антикоррупционный план на 2021-2024 год Фото: REUTERS

В опубликованном антикоррупционном плане 16 глав. Коротко рассказываем о каждой из них – вся глава в одном предложении.

1. Затягиваем гайки: при помощи Центробанка лучше проверяем имущество чиновника; нельзя брать ни на какую госслужбу взяточников; надо узнать, есть у простых людей безопасные анонимные каналы связи, где они могли бы пожаловаться на коррупцию.

2. Начальство теперь обязано бороться с кумовством подчиненных – не должно быть никаких контрактов с фирмами родственников, компаниями, которыми госслужащий раньше руководил, и так далее.

3. Высшие чиновники, борющиеся со взятками, теперь могут сами отправлять запросы в банки, ЗАГС, Следственный комитет, Росреестр, чтобы пробить подозрительного служащего во время проверки.

4. Мы изучим мировую практику и напишем методичку, как вычислять чиновников, живущих не по средствам (например, во дворцах с золотыми унитазами).

5. МВД целенаправленно должно будет искать «нецелевые» траты денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, Генпрокуратуре еще раз напомнили, что ей надо пресекать незаконное уголовное преследование бизнеса.

6. Правительству надо придумать, как защитить ту кучу личной информации о чиновнике, которая будет собираться во время антикоррупционной проверки.

7. Будет ограничен переход чиновников в компании, "учрежденные органами власти", из которых служащий как раз уволился.

8. Теперь мы каждый год будем проводить опросы предпринимателей, чтобы понять, как меняется уровень коррупции – опросы получат официальный статус, они будут учитываться при оценке эффективности борьбы с взятками.

9. Всех чиновников на денежных должностях пересчитают и опишут, чтобы выявить самые распространенные коррупционные преступления и самые сильные риски в работе.

10. Генпрокуратура должна бороться с откатами при заключении госконтрактов, а правительству надо придумать, как заставить чиновников на местах самостоятельно составить списки всех людей и компаний, «в отношении которых у них может возникнуть личная заинтересованность».

11. Генпрокуратура должна тщательнее проводить антикоррупционную экспертизу законов; фирмам, учрежденным государством, надо проверить свои внутренние правила на коррупцию.

12. Борьба с взятками придет в образование: должна будет появиться новая профессия антикоррупционер; пройдут «международные и всероссийские студенческие антикоррупционные мероприятия» (что бы это ни было); Администрации президента поручено провести со СМИ семинары по созданию социальной рекламы, осуждающей взяточников.

13. Власти готовят профессиональных доносчиков: граждан будут «стимулировать» (как, мы не знаем) бороться с коррупцией, к выявлению взяточников хотят подключить волонтеров.

14. Мы будем участвовать во всех международных антикоррупционных мероприятиях ООН, СНГ, БРИКС и так далее.

15. Минюсту поручено отдельно следить за антикоррупционным законодательством, чтобы вовремя выявлять пробелы и исключать устаревшие нормы.

16. Генпрокуратуре и СК следует заняться взятками, полученными криптовалютой, и вообще присмотреться к теме «цифровых финансовых активов».

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