Янукович рассказал о главном кошмаре Украины — это день, когда Россия и США помирятся

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне 30-летия независимости Украины (отмечается Киевом 24 августа) ее бывший президент Виктор Янукович опубликовал «Обращение к украинцам». Где задался вопросами: «Что приобрела Украина, а что утратила?» и «Правильно ли был определен стратегический курс развития государства?».

Вот главное что он заявил.

КАК РОССИЯ СПАСАЛА И ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «МНОГОВЕКТОРНОСТЬ»

- В первые годы существования как независимого государства Украину спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом – с Россией ... обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых нас ждал неминуемый коллапс, - пишет Янукович.

Экс-президент Украины считает, что экономические связи с Россией начали ослабевать из-за "вестернизации" политики Киева под давлением национал-патриотов и Запада.

«Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР,» - вспоминает экс-президент.

Компромиссом стала «внешнеполитическая многовекторность» Украины. Янукович считает, что «это было правильным решением» и «именно благодаря многовекторности мы сохраняли внутреннюю стабильность вплоть до 2014 года».

При Януковиче Украины налаживала партнерские отношения с Евросоюзом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК РАСТИЛИ НАЦИОНАЛИЗМ И ДОИГРАЛИСЬ

«Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза…» - откровенно признается Янукович. Но все это, к большому удивлению, оправдывает: «Не думаю, что это была ошибочная политика. Госпереворот 2014 года не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен проектом "Украина как Антироссия"».

ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД — ОТКАЗ ОТ ДОБРОСОСЕДСТВА С РОССИЕЙ

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей 30-летней истории было не «обманутое доверие к России», а отказ от добрососедства с ней,» - наконец формулирует Янукович главную мысль Обращения. - «На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу противостояния и конфронтации с Россией.»

«К чему это привело?» - задается вопросом Янукович. И отвечает. - «К войне, к расколу украинского общества, к глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистов, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телеканалов. Гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости…»

Первые годы независимого существования Украину спасали экономические связи с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЫ ЖЕЛАЕМ РАЗДРАЯ США И РОССИИ. НО ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОНИ ПОМИРЯТСЯ?

Диагноз сегодняшней Украине Янукович ставит неутешительный:

«Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения,» - честно и метко говорит экс-президент. - «Что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов. Мне больно об этом говорить, но это правда.»

Янукович задается вопросом: «Что мы будем делать, если разрядка (между США и Россией, - ред.) все же наступит? А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с Белоруссией ? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО? Чего Запад понятным причинам делать не желает?»

ПРИ МНЕ ЖИЛИ ЛУЧШЕ

«При нашей власти совершались ошибки, - соглашается Янукович. - Но при этом Украина жила мирно, была страной, с самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофически. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни, они не нищенствовали. То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт!»

На Украине не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕЗАВИСИМОСТЬ ЕЩЕ НАДО ОБРЕСТИ

А заканчивает Янукович свое Обращение фразой, которая ставит под сомнение само празднование Дня Незалежности Украины:

«Верю в мудрость нашего народа, в его силу и стремление обрести реальную Независимость.»

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