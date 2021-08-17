Культурная программа ВЭФ: Концерт Хиблы Герзмава, итальянская живопись и выставка «Улица Дальнего Востока»

3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава

Культурная программа подготовлена для участников и гостей VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.

- ВЭФ способствует не только бизнес-сотрудничеству, но и налаживанию культурного обмена, продвижению гуманитарных связей. Гости Форума традиционно имеют возможность познакомиться не только с культурными особенностями народов Дальнего Востока, но и признанными шедеврами мирового искусства. Это создает дружественную и продуктивную атмосферу на деловых площадках мероприятия и способствует культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Все дни работы Форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких – «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло». Экспозиция будет состоять из четырех полотен, написанных такими художниками-пейзажистами, как Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендрик Франс ван Линт. Представленные произведения входят в число наиболее значимых в собрании венецианской живописи, хранящемся в галереях Италии – Дворце Леони Монтанари в городе Виченца, ныне музее, являющемся собственностью Интеза Санпаоло.

Этот проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Италией и Россией, подписанного председателем совета директоров Банка Интеза Санпаоло профессором Антонио Фаллико и Приморской картинной галереей в 2014 году, а также при поддержке Фонда Росконгресс. Выставка будет открыта до 7 ноября.

Еще одна выставка – «Русское искусство. От иконы до авангарда». Собрание включает образцы древнерусской и русской живописи. Коллекция позволяет проследить основные вехи развития русского изобразительного искусства: от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.

Кроме того, Приморская картинная галерея подготовила экспозицию «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI–XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа». Она рассказывает о метаморфозах, которые претерпевала морская раковина в произведениях искусства. Гости смогут ознакомиться с более чем 30 экспонатами. Самое раннее произведение на выставке – французский кубок середины – второй половины XVI века.

3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Дирижер – Валентин Урюпин. В программе прозвучат произведения Джузеппе Верди, Руджеро Леонковалло, Пьетро Масканьи, Винченцо Беллини, Франческо Чилеа, Рейнальдо Ана, Эрнесто де Куртиса.

В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов.

Немаловажной частью культурной программы ВЭФ-2021 станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой регионы Дальнего Востока представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

На главной сцене выставки выступят творческие коллективы субъектов ДФО, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Творческая программа будет состоять не только из номеров, отражающих народное искусство региона, но и современных выступлений: цирковое искусство, шоу-номера, концерты музыкальных групп.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать на набережной бухты Аякс 2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. 2–4 сентября она будет доступна только для участников Форума, 5–6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Также запланировано создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ. Участники Форума смогут принять участие в высадке ста дальневосточных эндемиков, среди которых магнолия Зибольда, абрикос Маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие. Каждому участнику, кто посадит дерево, выдадут сертификат с указанием географической точки дерева.

Более подробно с культурной программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programme/cultural/.