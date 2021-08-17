Владимир Путин пожаловался на коммунальных монополистов

В конце президент напомнил, что в регионе еще не решена проблема обманутых дольщиков. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Встреча Путина и чиновника прошла в Кремле. Сначала губернатор, как и положено, расхваливал свой регион: инвестиции за год выросли на 14,5%, по онлайн торговле Ивановская область оказалась на третьем месте в стране (после Москвы и Питера), главные дороги отремонтированы на 90%.

Потом президент перешел к менее оптимистичным темам.

- Есть несколько вопросов, о которых хотел бы сказать (тут губернатор открыл блокнот – Ред.). Можно ничего не записывать, вы и так знаете (блокнот закрылся – Ред.), - начал Путин. Глава государства напомнил, что в области водопровод изношен на 70%.

Воскресенский ответил, что ремонт идет. Этим занимается муниципальный «Водоканал» из областного центра, потому что местные окончательно перестали справляться.

- Мне некоторые губернаторы жаловались, что заходят крупные компании, а толку никакого нет, только деньги уходят, - парировал Путин, добавив, что губернатор в Ивановской области у себя такого допустить не должен.

В конце президент напомнил, что в регионе еще не решена проблема обманутых дольщиков. Воскресенский ответил, что им помогают, за четыре года количество уменьшилось в 3,5 раза.

- Эту задачу надо дорешать, говоря по-простому, - поручил Путин.