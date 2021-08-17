Певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в последний день действия закона, по которому его можно осудить

Музыкант Боб Дилан Фото: REUTERS

Кумир миллионов по всему миру Боб Дилан попал под безжалостный каток культуры отмены и тотального харассмента. Известного певца обвинили в сексуальном насилии 56-летней давности.

Некая жительница Гринвича, штат Коннектикут, подала иск против артиста в Верховный суд Нью-Йорка. В деле она проходит под инициалами J.C. Дама утверждает, что весной 1965 года, когда ей было всего 12 лет, а Дилану - 23 года, музыкант всячески совращал ее в течение полутора месяцев в своем номере в отеле «Челси» на Манхеттене.

В тот год Дилан был на высоте, он выпустил два альбома «Bringing It All Back Home» и «Highway 61 Revisited».

Женщина, которой сейчас 68 лет, вспоминает, что Боб Дилан сначала пытался с ней подружиться и расположить к себе. Затем, пользуясь тем, что подросток была очарована его популярностью и харизмой, музыкант накачивал ее алкоголем и наркотиками. Затем артист переходил к сексуальным домогательствам, которые подчас сопровождались запугиванием и угрозами.

Потерпевшая обвинила певца не только в сексуальном насилии, но и систематических избиениях и причинении эмоционального страдания. Во время таких встреч, по ее словам, Дилан и сам не брезговал наркотическими препаратами и злоупотреблял алкоголем.

После этой мучительной связи J.C. погрузилась в длительную депрессию, долгое время она страдала от панических атак и тревоги.

- Только наш иск говорит сам за себя, мы докажем наши обвинения в суде, - заверил один из адвокатов J.C. Дэниел Айзекс.

В иске не указана сумма ущерба, но, по всей видимости, они довольна большая.

Возникает вопрос, когда конкретно Боб Дилан издевался над пострадавшей. По ее словам, это происходило в апреле-мае. Но в середине апреля артист вернулся из большого тура по США, а с 30 апреля по 10 мая отправился на гастроли по Британии.

К слову, иск был подан в последний день действия закона, который позволял взрослым, подвергшимся насилию в детстве, выдвигать обвинения спустя десятилетия. Удачное совпадение.

Сам же 80-летний артист категорически отрицает все обвинения. Он заявил, что слова истицы не соответствуют действительности. Его представитель сообщил, что Нобелевский лауреат по литературе готов отстаивать свою невиновность в суде.