Сергей Лавров: Работа над признанием «Спутника V» в Европе идет полным ходом

Представляет главные тезисы выступления главы внешнеполитического ведомства страны Фото: REUTERS

Россия готова развивать отношения с Европой, но надо признать, что Старый Свет уже не идеал демократии. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал студентам и преподавателям Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Представляет главные тезисы выступления главы внешнеполитического ведомства страны.

- Пора отбросить иллюзию, которая пока еще у многих остается, что Евросоюз - это идеал демократии и старший товарищ, которого все должны слушаться. Такого давно уже нет, - заявил Лавров.

- Мы сохраняем интерес к тому, чтобы ладить с соседями, торговать с ними, обмениваться опытом, ездить в гости, дружить. Если бы этими принципами, на которых основываются проекты приграничного сотрудничества, можно было бы руководствоваться и при рассмотрении более глобальных вопросов в наших отношениях с Евросоюзом, от этого выиграли бы все, - сообщил Лавров. - Калининградская область является примером деполитизированных гуманитарных связей.

- Возможно, уже скоро мы и ЕС признаем у себя наши вакцины от коронавируса. Сейчас идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института имени Н.Ф. Гамалеи при нашей внешнеполитической поддержке о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов, - заявил Лавров. - Там, вроде, политическая воля продемонстрирована, продекларирована, сейчас решаются отдельные технические и юридические вопросы.

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