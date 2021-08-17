Новые люди предложили ввести льготы для особенных детей

Анна Гурская спроектировала коллекцию одежды «Лёва Супергерой» — LSH. Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева вместе с телеведущей Юлией Барановской обсудила проблемы особенных детей в Воронеже. Здесь открылось первое в России швейное производство для таких детей. Его организовала Анна Гурская — кандидат в депутаты Госдумы, мама особенного ребёнка и победительница конкурса «Дебаты Кандидаты».

ВМЕСТЕ - СИЛА

Сын Анны Лёва родился без одной руки. Она нашла в себе силы не только на поддержку сына, но и на помощь другим родителям детей с инвалидностью. С Юлией Барановской мама особенного ребёнка познакомилась на съезде партии «Новые люди». Юлия пообещала приехать в Воронеж и поддержать семьи с особенными детьми.

Вместе с сыном Анна спроектировала коллекцию одежды «Лёва Супергерой» — LSH. Пошивочный цех открыли благодаря партии «Новые люди»: Анна победила в конкурсе «Дебаты Кандидаты» и получила грант на реализацию своей задумки. Одежда снабжена специальными застежками и элементами, которые помогают детям беспрепятственно носить протезы. Часть выручки направят на покупку высокотехнологичных протезов и оборудования для реабилитации детей-инвалидов.

Пошивочный цех открыт благодаря партии «Новые люди». Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Сегодня семьи, где воспитывают детей с тяжёлой инвалидностью, не получают дополнительных выплат. Такие доплаты есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Но гораздо острее проблема стоит в регионах, где средняя зарплата в разы меньше. К тому же большинство таких родителей прикованы к особенным детям круглые сутки и не могут работать стандартную пятидневку. Сардана Авксентьева и Юлия Барановская подписали петицию, которая поможет распространить меры поддержки на всю Россию.

Одежда снабжена специальными застежками и элементами, которые помогают детям беспрепятственно носить протезы. Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

«Хочу поблагодарить всех родителей особенных детей, которые нашли в себе силы выйти из состояния своей личной боли, объединиться, помогать друг другу и обмениваться опытом, — отметила Сардана Авксентьева. - Вместе они большая сила. И ставят важные вопросы перед государством и обществом. Каждая мама знает, как непросто в принципе растить ребенка, а ребенка с особенными потребностями — вдвойне».

Сардана Авксентьева уверена, что совместными усилиями родители особенных детей смогут преодолеть все сложности. Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

НУЖДАЕТСЯ В ПОСТОЯННОМ ЛЕЧЕНИИ

Представительницы сообщества «Мамы особого назначения» предложили «Новым людям» подписать петицию. Поводом для неё стало обращение жительницы Воронежской области Татьяны. Её годовалой дочери Кире поставили диагноз ДЦП. Папа оставил семью и не платил алименты. Девочка нуждалась в постоянном лечении. Помогли друзья, которые уговорили молодую маму обратиться к землякам за помощью. Только благодаря дорогостоящим врачам Кира живёт без приступов.

Сардана Авксентьева (слева) и Юлия Барановская подписали петицию, которая поможет распространить меры поддержки семей с детьми инвалидами на всю Россию. Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Представители партии поддерживают идею выплачивать дополнительные пособия родителям, которые воспитывают детей с тяжёлой инвалидностью и по этой причине не могут трудоустроиться. Выплаты должны превышать региональные МРОТы.

«Анна громко заговорила о том, что все привыкли прятать, скрывать и думать, что это как-то стыдно. Я уверена, что своим примером она помогла огромному количеству детей. Есть мамы, которые, видя ее опыт, видя то, как она к этому относится, вдохновились и не стали отдавать своих особенных детей в детдом. Сегодня они готовы бороться за свои права», — подчеркнула Юлия Барановская.

Родители детей с ограниченными возможностями нашли в себе силы выйти из состояния своей личной боли, объединиться, помогать друг другу и обмениваться опытом. Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Ещё одна проблема: выплаты не положены неработающим пенсионерам. Новые люди предлагают распространить поддержку и на них. Нужно законодательно закрепить выплаты родителям-пенсионерам по достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия, не лишая их при этом страховой пенсии по старости.