Правительство выделило 10 миллиардов рублей на формирование гражданственности среди молодежи

Правительство РФ выделило еще семь миллиардов рублей на развитие молодежных патриотичных проектов в интернете. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ выделило еще семь миллиардов рублей на развитие молодежных проектов в интернете. Вместе с заложенными на эти цели в бюджете тремя миллиардами выйдет уже десять миллиардов рублей. Направлены эти деньги будут «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

Деньги будут выделены Институту развития интернета (ИРИ). С их помощью планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов.

- Молодежный контент — это как раз та ниша, которая абсолютно не охвачена, - сказал kp.ru президент Международной академии диджитал коммуникации Андрей Яблонских. Проектов просто не хватает. Но сходу сказать — сериалы это должны быть, развлекательные передачи или еще что-то, нельзя. И я понимаю ИРИ, что они объявляют конкурс без ограничения форм жанров — посмотрят, что пришлют, а потом будет выбирать, что подходит.

Часть средств может быть потрачена на развитие контента на популярном среди детей и молодежи сервисе tik-tok, предположил в беседе с kp.ru аналитик Института исследований интернета Дмитрий Чистов.

- Это короткие развлекательные видео с музыкальным содержанием — веселый танец, песенка, - поясняет эксперт.

Спрашивается, как это будет способствовать формированию гражданской идентичности среди молодежи.

- Это же только форма - а в нее можно что угодно упаковать, так что вполне возможен и патриотический тик-ток, - сказал Чистов.

Но вопрос, не сильно ли размахнулись? Ведь десять миллиардов рублей — это колоссальная сумма, тысяча приличных однушек в Москве, несколько многоквартирных домов.

- Да, это хорошая сумма, - признал Чистов. - Вот смотрите: снять сезон молодежной программы, это 20 выпусков, с топовыми ведущими, хорошо оборудованной студией, с известными гостями, с интересным содержанием, высоким качеством съемки уровня ведущих телеканалов, с высокими гонорарами — это 100 миллионов. И получается, что можно 100 таких программ снять. Или столько же сериалов. Это мы берем высокобюджетные проекты, а многие делают свой продукт на коленке, про них и говорить не будем.

Проблема в том, что не так-то много у нас хороших производителей, считает эксперт.

- У нас за последние годы появилось с десяток онлайн-кинотеатров, которые стали заказывать для себя сериалы, конкурируя за них с телевидением, - продолжил Чистов. - Но мы видим, что одни и те же режиссеры это все производят и одни и те же продюсерские компании. И актеры те же — у каждого онлайн-кинотеатра есть свой сериал с Хабенским. Так что было бы здорово, если бы стратегия распределения денег предусматривала поиск и появление новых имен. Хотя деньги могут уйти и популярным блогерам — они такие деньги заламывают, что эти дополнительные 7 миллиардов быстро разлетятся.

Деньги, считает эксперт, могут быть потрачены и на развитие анимационной продукции — мультиков для молодежи.

- В год у нас производится 500-700 часов детской анимации — это ни о чем, - говорит Чистов. - А анимацию производить дороже чем сериал. Так что деньги вполне могут пройти и на это направление. Но вопрос, что качественных исполнителей, режиссеров, продюсеров у нас немного. И если деньги будут потрачены разумно, то у нас появятся новые имена. А если их найти не удастся, то деньги будут розданы тем, кто делает свой продукт на коленке.

Справка «КП»

Институт развития интернета образован в 2014 году на основании поручения Президента РФ. Как сообщается на сайте ИРИ, «является координационным центром взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества». С 2000 г. выступает оператором конкурса по поддержке производства и размещения контента в сети Интернет, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Гендиректор Антон Ключкин входит в Совет при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и оргкомитет конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020».

Наблюдательный совет возглавляет первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко, среди членов совета — писатель Сергей Минаев, руководитель RT Маргарита Симоньян, депутат Госдумы Елена Ямпольская.

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