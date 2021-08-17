Forward представил экипировку для паралимпийских спортсменов в Токио

Спортивная компания Forward стала официальным экипировщиком сборной России на Паралимпийских Играх в Токио. Фото: forward-sport.ru

Forward совместно с Паралимпийским Комитетом России приступил к экипированию спортсменов, многие спортсмены уже получили первые экземпляры формы. Остальные спортсмены получат официальную форму для выступлений уже в ближайшее время. По словам Виталия Цыганкова, генерального директора компании Forward форма получилась яркой, удобной, не сковывающей движений. несмотря на запрет в нанесении геральдики и прочих отличительных элементов российской символики, при взгляде на экипировку сразу можно понять, какую страну представляет спортсмен.

«В 2008 году мы заклеивали некоторые эмблемы пластырем, потому что они не соответствовали стандартам. Сейчас все по правилам, форма Паралимпийских Игр 2008 и 2020 отличается, но осталась такой же красивой» — Миленин Виктор, спортсмен ПОДА по волейболу сидя.

Паралимпийские Игры будут идти с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио (Япония). Изначально соревнования должны были пройти прошлым летом в 2020 году, но были перенесены в связи с пандемией.