Билайн предлагает москвичам детские умные часы с Алисой всего за 1 рубль

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Участники акции могут купить детские умные часы Elari Kidphone 4G за 1 рубль при условии подключения опции «5499 бонусных рублей на связь». Бонусные рубли будут расходываться на оплату абонентской платы по тарифу пользователя.

Детские умные часы Elari Kidphone 4G имеют все необходимые функции для общения, развития и чувства безопасности ребёнка:

• Отслеживание местоположения— вы увидите все перемещения ребенка прямо в своём смартфоне

• Видеозвонки и голосовой помощник «Алиса» на скоростях 4G

• Камера, MP3-плеер и три модуля трекинга

• Аудиомониторинг, датчик снятия с руки и кнопка SOS

• Защита от воды и пыли, что особенно важно во время мытья рук и игр на свежем воздухе

По данным Билайн.Аналитика спрос среди москвичей на детские умные часы стремительно растет. В этом году продажи таких устройств в Билайн увеличились в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Динамика использования детских часов, зарегистрированных в сети Билайн, с начала 2019 года до апреля 2020 года выросла почти на 50%. В апреле 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, их количество уменьшилось на 67%. Но уже к ноябрю 2020 года интенсивность использования вышла на допандемийные значения, однако в декабре снова незначительно снизилась. С начала 2021 года по настоящее время количество детских умных часов в сети Билайн выросло на 32%.

Акция проводится с 17.08.2021 г. по 31.12.21 г. на территории Москвы и Московской области, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине Билайн. В ней могут принять участие новые и действующие абоненты Билайн, обслуживающиеся по тарифу, участвующему в акции. В акции участвуют тарифы «Близкие люди 3», «Близкие люди 3+», «Близкие люди 4», «Близкие люди 4+», а также тарифы «На максимум!», «На максимум!+». Акция несовместима с другими акциями и предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10/14, ОГРН 1027700166636. Подробнее – на beeline.ru.