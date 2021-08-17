Определены даты проведения Международного арктического форума – 2022

Фото: Артем КИЛЬКИН

11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога».

Традиционно в центре внимания участников Форума будут вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.

- Для нас, как для страны-председателя в Арктическом совете, площадка Форума имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов Арктических территорий. МАФ – это уникальное пространство для конструктивного сотрудничества с международными и региональными структурами, а также возможность сфокусироваться на российских и международных приоритетах, в числе которых изменение климата и экология, экономическое сотрудничество в Арктике, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, развитие человеческого капитала. Россия намерена обеспечивать устойчивое развитие Арктического региона, сохранять его социальный, экономический и природный баланс, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Официальный сайт Международного арктического форума: forumarctica.ru.