Анекдоты: Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход

В 7 утра сантехник Петрович сделал открытие века!..

В 7.45 он открыл второе веко…

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Когда уже начнут выпускать рулоны с носками? Не нашел пару - оторвал один от рулона, и все дела!

Как закупить все школьные принадлежности через интернет < стр. 15.

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- Вы смерти не боитесь?

- Доктор, мне не нравится начало разговора...

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В переводе с древнегреческого слово «варвары» означает «понаехали тут!».

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- Ну почему, когда Васька и Петька своих жен фотографируют, они похожи на Брижит Бардо? А когда ты меня...

- Потому что Васька и Петька окончили операторский факультет ВГИКа. А я - криминалистическую экспертизу при МВД.

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Жена - мужу:

- Ты зачем это сделал?!

- Что из того, что я сделал, зачем?..

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В рамках импортозамещения в России коррупция была успешно заменена на мздоимство.

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Говорят, соперник Николая Валуева сумел продержаться 12 раундов, прежде чем его удалось вытолкнуть на ринг.

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Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные глухие удары в пол от соседа снизу. Все аж трясется.

Потерпев минут десять, он спускается, звонит. Открывает пьяный сосед, на голове - каска:

- Серега! Заходи! Я батут купил!

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Если мужчина умеет починить кран, отремонтировать розетку, промыть карбюратор и вскопать весь огород за полдня, значит, жизнь у него как-то не задалась.

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Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограммов, круто воодушевляют.

Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь есть, есть и есть.

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- Дорогая, ты почему выпила весь коньяк?

- Понимаешь, я потеряла крышечку…

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Встречаются одноклассники:

- Наш Васька стал богатым человеком: у него в соцсетях миллионы подписчиков.

- Так он же был дурак дураком!

- Он и остался дураком, но у него миллионы подписчиков.

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Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.

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Если вы заблудились в лесу, не паникуйте.

Посмотрите на мох на деревьях.

Зеленый цвет успокаивает.