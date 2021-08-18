Анекдоты: Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход

В 7 утра сантехник Петрович сделал открытие века!..
В 7.45 он открыл второе веко…
Когда уже начнут выпускать рулоны с носками? Не нашел пару - оторвал один от рулона, и все дела!
Как закупить все школьные принадлежности через интернет < стр. 15.
- Вы смерти не боитесь?
- Доктор, мне не нравится начало разговора...
В переводе с древнегреческого слово «варвары» означает «понаехали тут!».
- Ну почему, когда Васька и Петька своих жен фотографируют, они похожи на Брижит Бардо? А когда ты меня...
- Потому что Васька и Петька окончили операторский факультет ВГИКа. А я - криминалистическую экспертизу при МВД.
Жена - мужу:
- Ты зачем это сделал?!
- Что из того, что я сделал, зачем?..
В рамках импортозамещения в России коррупция была успешно заменена на мздоимство.
Говорят, соперник Николая Валуева сумел продержаться 12 раундов, прежде чем его удалось вытолкнуть на ринг.
Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные глухие удары в пол от соседа снизу. Все аж трясется.
Потерпев минут десять, он спускается, звонит. Открывает пьяный сосед, на голове - каска:
- Серега! Заходи! Я батут купил!
Если мужчина умеет починить кран, отремонтировать розетку, промыть карбюратор и вскопать весь огород за полдня, значит, жизнь у него как-то не задалась.
Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограммов, круто воодушевляют.
Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь есть, есть и есть.
- Дорогая, ты почему выпила весь коньяк?
- Понимаешь, я потеряла крышечку…
Встречаются одноклассники:
- Наш Васька стал богатым человеком: у него в соцсетях миллионы подписчиков.
- Так он же был дурак дураком!
- Он и остался дураком, но у него миллионы подписчиков.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Если вы заблудились в лесу, не паникуйте.
Посмотрите на мох на деревьях.
Зеленый цвет успокаивает.