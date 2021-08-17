Эксперт: США достигли цели - нам подарили хаос, а сами умыли руки!

Трансляция выступления Джо Байдена по "афганскому вопросу" в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Сегодня в Афганистане нет наших военных, но есть наше посольство, где решают сложные задачи в стране, где внезапно для многих сменилась власть и откуда многие бегут. Как смотрят на ситуацию профессиональные дипработники?

Комментарий «КП» дал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов, который сам работал послом на Ближнем Востоке.

- Ситуация в Афганистане менялась стремительно — как меняется позиция России в отношении этого важного для нас региона и верно ли, что США потерпело там поражение?

- Во-первых, не надо спешить с упрощенными оценками. Произошел очередной разворот событий. В Афганистане эти процессы не сегодня начались - и не завтра закончатся. Произошел определенный акт.

- Захват столицы и крупнейших городов?

- Да. И дальнейшие акты будут происходить. К этому надо быть готовыми. У России была информация, что, скорее всего, победит Талибан (запрещенный в России - ред.). Не столько из-за своих боевых качеств, которые они всячески расписывают, сколько за счет некомпетентной работы, в том числе по силовому направлению, того правительства, которое там было.

- А оно вообще правило?

- Результаты правления вы видите. Талибан легко выиграл бой за столицу и владение большей части территории.

- Они взяли и центры провинций, и погранпереходы.

- Но там на погранпереходах ситуация гораздо сложнее, чем они нам рассказывают. Там, в частности, на севере страны, наряду с подразделениями талибов, имеется ряд формирований, которые им не подчиняются. И подчиняться не собираются.

- Это кто же?

- Например, игиловцы (запрещенные в России — ред.).Численность их — 4-6 тысяч бойцов. Это подготовленные люди, прошедшие боевые действия. Это не абы кто, это серьезная сила.

- Какие опасности для нас?

- Первое - продолжение в других формах нестабильности на территории Афганистана. Талибан постарается договориться с максимальным количеством племен. Укрепить свою власть. Они теперь тоньше ведут внешнюю политику. Набрались опыта и хитрости. Но насколько они переродились - сказать сложно. Пошли ли ли они по пути Организации Освобождения Палестины? Такого преобразования силовой организации в политическую - это вопрос.

Боевики "Талибана"* в Кабуле. Фото: REUTERS

- А что мы видим?

- Видим больше разговоров про это. Они говорят, что становятся политорганизацией, а сами достигают всего силовым путем. Гордо отказались от всех переговорных форматов. Которые предлагала, в том числе, и Москва.

- А игиловцы?

- Они могут натворить немало дел. В том числе, провокационного характера. Большинство тамошних организаций с двойным-тройным дном. Далеко не все об этом двойном-тройном дне не знают. Сами же они заявленные им целевые установки выполняют. Это часть международного финансово-политического блока, следы которого ведут, в частности в определенные структуры в Британии и в США.

- Что в контактах с нами талибы говорят?

- Что они способны выполнять все договоренности, которые с ними будут достигаться. Они намекают, что это будет включать и экономическую составляющую. У нас есть ряд объектов, по которым мы могли бы подключиться. По энергетике, например, - у нас продолжает работать комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Но если не будет обеспечение безопасности специалистов — как там работать?

- Сейчас безопасность вроде бы обеспечили?

- Они обеспечили в эти дни определенную физическую защиту для наших дипломатических представителей. Но надо же по всей стране нашим экономическим субъектам обеспечить безопасность! Смогут ли — пока неясно. Мы не закрываем двери — мы ее открыли. Официально их статус не изменен - они являются экстремистской организацией. Но надо быть реалистами — они движутся в верную сторону.

- Какая у нас стратегия и тактика?

- Пытаться наладить отношения с людьми, которые взяли в свои руки власть в столице. И смотреть, как они будут выполнять свои обещания. Они обещали более гибкую политику в отношении женщин и религиозных ограничений. Но насколько это глубоко? Ситуация на местах далека от идеала. Там жесткое подавление противника. Они в Кабуле смогли власть получить в спокойной ситуации, а на местах где-то приходится брать с боем. Где-то войска сдаются, а где-то нет. Где то есть хорошо вооруженные дружины, которые подчиняются местным вождям. В целом сменилась компоновка людей, которые себя номинируют как руководители в стране. Они обещают, что будут превращаться в солидную политическую организацию.

- Так это провал политики США?

- Нет. Эта концепция выгодна для нас в пропагандистском смысле, но...Если бы США хотели навести там порядок— они бы поэнергичнее себя вели. У них цели заключались в другом. И они их выполнили. Американцы разворотили ситуацию, создали кризис чужими руками на границах с союзниками России и организовали неуютную ситуацию для Китая. Таким образом, главная их цель достигнута.

- Но военно-политической победы то не было?

- Эта цель была номинирована ими. Если бы смогли протащить своего «сукина сына» во власть — это было бы для них неплохо. Да, вторая цель не выполнена. Но первая-то цель главнее. Они нам подарили хаос, а сами умыли руки. США ушли — теперь говорите с руссими и китайскими товарищами. И в Совбезе ООН себя скромно подают. Мне прислали из американского журнала выкладки. Они там раскручивают такую концепцию — США входили, чтобы победить, очень хотели этого, но.."у нас не получилось".

- Очень выгодная для них позиция.

- Весьма. И спущена с самого верха.

- СССР уходил из Афганистана не так, как США?

- Мы планировали помочь афганскому народу как стране, с которой у нас были традиционно неплохие отношения. Мы вводили войска неправильно. Я сам выступал в то время за ввод войск —но только в северную часть, не в Кабул. Министром обороны Устиновым аргументы не были восприняты. А ему все верили, как построившему замечательную оборонную промышленность. Мы и неправильно ввели - и не вовремя их вывели. В тот момент, когда впервые ситуация с правительством Наджибуллы начала налаживаться.

- А мы бросили их?

- Я встречался с вице-президентом Афганистана в начале 1989-го года, при Наджибулле, в третьей стране. И он говорил, что никогда в 80-е годы такой ситуации устойчивой не было, вы только не бросайте нас, не выводите войска! Но наше руководство бросило их. Мы даже перестали поставлять оружие армии и горючее авиации. То есть отказались от того, что мы, в общем, успешно делали. Сами афганцы говорят сегодня, оглядываясь назад: Наджиб был лучшим руководителем в современной истории Афганистана. Он был с одной стороны гибким, с другой - честным и сильным. И то, что с ним случилось — трагедия и для Афганистана и для нас.

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