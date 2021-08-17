Шойгу передал земли Минобороны сибирякам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился передать неиспользованные земли Минобороны в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям в собственность региона.

Такое решение министр принял после того, как изучил проблему, с которой к нему обратились рабочие завода "Красмаш", которые делают для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новейшие межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые должны заступить на боевое дежурство уже в следующем году.

Так случилось, что рабочие завода давно обжили участок земли рядом с селом "Совхоз Сибиряк": построили дома, завели живность. Но несколько лет назад территорию, которую сельчане уже считали своей, передали в распоряжение Минобороны. Недавно местный суд обязал заводчан снести незаконные постройки.

Об этом "гордиевом узле" Сергей Шойгу узнал во время своего крайнего визита на завод. Министр завел правило: после инспекции делится с рабочими своими мыслями и планами, слушает их предложения и старается вникнуть в любые, даже самые мелкие проблемы.

После визита в Красноярск Сергей Шойгу поручил подчиненным проработать вопрос о дальнейшем использовании земель Минобороны, которые на деле не используются. В итоге участок рядом с селом "Совхоз Сибиряк" был признан "не имеющим перспектив в интересах Минобороны".

А земли в Сибири хватит не только заводчанам "Красмаша". В 2022-ом году на границе Хакасии и Красноярского края, в Минусинской котловине, по решению Владимира Путина начнут строить крупный город, который должен стать связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками стран Азии и Европы.

Ранее глава Русского географического общества Сергей Шойгу говорил, что его мечта — "построить большой, красивый город в Сибири и "место есть замечательное — Минусинская котловина".

А недавно, на встрече с учеными в Красноярске, Шойгу заметил, что "одним городом дело не ограничится" и Сибирь обязательно прирастет тремя-пятью экономическими центрами с населением до миллиона человек. В том числе для этого сейчас военные инженеры и железнодорожники модернизируют Транссиб и БАМ.