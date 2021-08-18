«Вы не устали отдыхать?»: Подольскую в бикини осудили за очередной отпуск

Наталья Подольская отдыхает в Египте. Фото: Инстаграм.

Наталья Подольская отдыхает в Египте. 38-летняя звезда отправилась в Хургаду вместе с с шестилетним сыном Артемием и девятимесячным Ваней, а также своей сестрой-двойняшкой Юлианой и подругой Яной Дайнеко, которые прилетели на курорт вместе со своими дочками. Девичья компания поселилась на просторной вилле с личными бассейнами и отлично проводит время. В перерывах между хлопотами с маленькими детьми Наталья успевает публиковать в Инстаграме свои фотографии в бикини.

Певица сняла на пляже зажигательный ролик: в видео она танцует на пляжном лежаке, демонстрируя подтянутую фигуру в купальнике, упругие ягодицы и безупречную талию. Поклонники в комментариях пишут, что Наталья отлично выглядит спустя девять месяцев после вторых родов. Многие отметили, что, в отличие от других звезд, молодая мама публикует свои снимки без ретуши и фотошопа.

38-летняя звезда отправилась в Хургаду вместе с с шестилетним сыном Артемием и девятимесячным Ваней. Фото: Инстаграм.

Впрочем, среди восторженных комментариев попадаются и скептические. Некоторые фолловеры осуждают Подольскую за праздный образ жизни и интересуются: не устала ли она отдыхать? Дело в том, что пока одни только мечтают о долгожданном отпуске, Наталья за последние месяцы уже успела отдохнуть целых четыре раза. В конце апреля артистка и ее муж Владимир Пресняков отправились на Мальдивы - это было первое большое путешествие для Ивана, младшего сына Подольской и Преснякова. В июле Пресняков и Подольская отдыхали в Турции. А в июле звездное семейство побывало в Греции. И вот теперь Наталья вновь отдыхает, на этот раз в Египте.

Певица сняла на пляже зажигательный ролик. Фото: Инстаграм.

Неудивительно, что певица при каждом удобном случае хвастается своими снимками в бикини. Недавно Наталья упомянула, что после рождения второго сына сбросила около 10 килограммов. Певица довольно легко восстановилась после родов. К слову, во время отдыха с малышом Наталья призналась, что уже подумывает о третьем ребенке.

Поклонники в комментариях пишут, что Наталья отлично выглядит спустя девять месяцев после вторых родов. Фото: Инстаграм.

- Хочу процитировать слова одной своей подруги… Не все после первого решаются на второго, но понятно почему после второго идут за третьим. Что думаете на этот счет?, – поинтересовалась Подольская у поклонников на своей страничке в Инстаграме.