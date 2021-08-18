«После удара внедорожник смяло в гармошку»: В центре Москвы перевернулась машина экс-директора «Спартака»

Перевернувшийся Range Rover принадлежит бывшему генеральному директору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву. Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Минувшей ночью внедорожник Range Rover устроил ДТП на Смоленской площади. Как стало известно, иномарка летела по дороге на большой скорости, водитель не справился с управлением, машину вынесло на обочину, и она влетела в фонарный столб (по науке это называется мачтой освещения).

- От удара переднюю часть внедорожника смяло в гармошку, он перевернулся, упав на крышу, - рассказывают очевидцы.

Водитель сумел выбраться из салона и скрыться с места аварии еще до приезда сотрудников полиции.

Позже стало известно, что Range Rover принадлежит бывшему генеральному директору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву.

- Сотрудникам полиции пока удалось поговорить с владельцем машины только по телефону, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Тот уверяет, что находится в отпуске, далеко от Москвы. Мужчина предполагает, что его оставленную у дома машину могли угнать. Однако эту информацию еще предстоит проверять. Изъяты записи с камер видеонаблюдения на месте ДТП, чтобы попытаться идентифицировать человека, сидевшего за рулем.

По одной из версий, за рулем попавшей в ДТП машины мог находиться сын владельца авто. 27-летний Александр Хохлачев - профессиональный хоккеист, воспитанник «Спартака», один из лучших бомбардиров команды последних лет в матчах Континентальной хоккейной лиги. Насколько известно, Хохлачев-старший версию про устроившего аварию сына отвергает.

- По факту ДТП проводится проверка, - прокомментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель, сбивший бабушку и внучку на автобусной остановке в Москве, был пьян

Женщине ампутировали ногу, ее внучке госпитализация не потребовалась (подробно)